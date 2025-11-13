¿Cuál es la abreviatura correcta de "asociación de vecinos"? La RAE aclara la duda

En comunicados municipales, carteles de barrio y hasta en actas oficiales aparece siempre la misma duda: ¿cuál es la abreviatura correcta de "asociación de vecinos"? Aunque circulan múltiples versiones, la forma considerada adecuada según la norma académica es clara: "A. V." en singular y "AA. VV." en plural, tal .y como recoge la Real Academia Española de la Lengua (RAE)

Esta doble grafía sigue el mismo patrón que expresiones como "EE. UU." o "FF. AA.", donde la repetición de iniciales marca el plural. Sin embargo, la RAE explica que la duplicación de letras y la presencia de puntos y espacios hacen que, en la práctica, muchas personas utilicen variantes incorrectas o simplificadas.

La abreviatura que más se confunde: "AA. VV."

Parte del problema es que las siglas "AA. VV." aparecen también en otros contextos con significados completamente distintos. En el ámbito editorial y académico, por ejemplo, "AA. VV." se usa para indicar "autores varios", como en obras colectivas o antologías. Ejemplo: "Antología de relatos, AA. VV.".

#ConsultasDeLaSemana | ¿Cuál es la abreviatura de «asociación de vecinos»? La abreviatura de «asociación de vecinos» es «A. V.». Más información: https://t.co/cX4qSNwUe2. pic.twitter.com/11uhAeVZ4C — RAE (@RAEinforma) November 8, 2025

A su vez, en el sector turístico, la forma comercial "AAVV" suele emplearse para referirse a "agencias de viajes", aunque no es una abreviatura académicamente normada.

Resumen práctico para no equivocarse

"A. V." : para una sola "asociación de vecinos".

Ejemplo: "La A. V. del barrio ha convocado una reunión extraordinaria".

"AA. VV.": para "asociaciones de vecinos".

Ejemplo: "Las AA. VV. del distrito presentaron un informe conjunto".

La recomendación para textos oficiales, institucionales o periodísticos es emplear siempre las formas con puntos y espacios, que son las que se ajustan a la norma y evitan malentendidos.