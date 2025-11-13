Menú
¿Cuál es la abreviatura correcta de "asociación de vecinos"? La RAE aclara la duda

La RAE zanja la controversia sobre cómo escribir los nombres de grupos ciudadanos. Un uso correcto evita confusiones con "autores varios".

En comunicados municipales, carteles de barrio y hasta en actas oficiales aparece siempre la misma duda: ¿cuál es la abreviatura correcta de "asociación de vecinos"? Aunque circulan múltiples versiones, la forma considerada adecuada según la norma académica es clara: "A. V." en singular y "AA. VV." en plural, tal .y como recoge la Real Academia Española de la Lengua (RAE)

Esta doble grafía sigue el mismo patrón que expresiones como "EE. UU." o "FF. AA.", donde la repetición de iniciales marca el plural. Sin embargo, la RAE explica que la duplicación de letras y la presencia de puntos y espacios hacen que, en la práctica, muchas personas utilicen variantes incorrectas o simplificadas.

La abreviatura que más se confunde: "AA. VV."

Parte del problema es que las siglas "AA. VV." aparecen también en otros contextos con significados completamente distintos. En el ámbito editorial y académico, por ejemplo, "AA. VV." se usa para indicar "autores varios", como en obras colectivas o antologías. Ejemplo: "Antología de relatos, AA. VV.".

A su vez, en el sector turístico, la forma comercial "AAVV" suele emplearse para referirse a "agencias de viajes", aunque no es una abreviatura académicamente normada.

Resumen práctico para no equivocarse

  • "A. V.": para una sola "asociación de vecinos".
    Ejemplo: "La A. V. del barrio ha convocado una reunión extraordinaria".

  • "AA. VV.": para "asociaciones de vecinos".
    Ejemplo: "Las AA. VV. del distrito presentaron un informe conjunto".

La recomendación para textos oficiales, institucionales o periodísticos es emplear siempre las formas con puntos y espacios, que son las que se ajustan a la norma y evitan malentendidos.

