GBSB Global renueva las 5 estrellas de QS Stars, la máxima calificación en calidad universitaria internacional

GBSB Global Business School ha recibido un nuevo reconocimiento internacional por su excelencia académica al ser acreditada por QS Stars™ por tercera vez consecutiva y logrando resultados más cada vez más altos en cada edición. Este hito refleja el progreso constante de la escuela y su firme compromiso con ofrecer una educación de clase mundial alineada con los estándares globales.

Tras un riguroso proceso de análisis de datos del principal sistema de calificación de calidad universitaria a nivel mundial, GBSB Global ha obtenido una calificación general de cinco estrellas, lo que consolida su posición como escuela de negocios reconocida por su excelencia.

Resultados excepcionales en enseñanza

El informe destaca resultados excepcionales en enseñanza y desarrollo académico, con altos niveles de satisfacción estudiantil, excelente ratio profesor-alumno y notables tasas de retención y finalización. También computa positivamente la proyección global, con un entorno de aprendizaje verdaderamente internacional, con estudiantes de 109 nacionalidades y un 68% de profesorado internacional.

GBSB Global también ha sido valorada por la fortaleza de su programa y empleabilidad, con una alta inserción laboral entre los graduados, innovación y preparación profesional. Por último, el informe también destaca buenos resultados en emprendimiento, buen gobierno e impacto social, valores que reflejan el compromiso de GBSB Global con la ética, la inclusión y la sostenibilidad en todos sus campus.

Un hito para GBSB Global

Esta tercera reacreditación es mucho más que un reconocimiento: supone un hito que reafirma la misión de GBSB Global de formar líderes ágiles, responsables y con visión global. Con campus en España (Barcelona y Madrid), Malta, GBSB Global sigue destacando entre las escuelas de negocios más innovadoras e internacionalmente conectadas de Europa.

QS Stars es un sistema de calificación global e independiente que evalúa las instituciones de educación superior a través de una amplia gama de indicadores de rendimiento más allá de las clasificaciones tradicionales. A través de una auditoría de 360 grados, se valoran dimensiones como la enseñanza, la empleabilidad, la sostenibilidad y la proyección internacional, lo que ofrece una visión completa de la calidad institucional. Como destaca Leigh Kamolins, director de Evaluación en QS, este sistema "ilumina las fortalezas únicas y la diversidad de cada institución evaluada con precisión y claridad".