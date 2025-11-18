Urtasun veta al torero Sánchez Mejías del homenaje a la Generación del 27

El pasado mes de junio, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, lugar fundacional de la llamada Generación del 27, el ministro de Cultura Ernest Urtasun junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentaron los actos de la celebración del centenario. Para ello se anunciaba la creación de una Comisión Nacional Conmemorativa, de la que Torres es vicesecretario, que se encargaría de organizar todas las actividades.

Una de las primeras decisiones de esta comisión ha sido excluir al torero, dramaturgo y mecenas Ignacio Sánchez Mejías de los actos del centenario por su vinculación con el mundo taurino. Sánchez Mejías fue mecenas y anfitrión de los poetas del 27.

La figura clave del torero y mecenas

El Partido Popular ha emitido un comunicado en el que denuncia la "exclusión" de la figura del torero y ha calificado la exclusión como una "forma de censura ideológica impropia de una democracia occidental", acusando al ministro Urtasun de usar la historia como "herramienta de ‘propaganda’" y de realizar un "revisionismo sectario".

Según el comunicado del PP, resulta "imposible comprender aquel grupo genial sin la figura del torero", ya que fue Sánchez Mejías, gran amigo de poetas como Federico García Lorca, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Pedro Salinas o Jorge Guillén, quien organizó el homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla en 1927, evento considerado el "pistoletazo de salida" de la Generación del 27.

El PP subraya que borrar al "anfitrión, al impulsor e inspirador de la Generación de Plata por el simple hecho de su profesión, el toreo" es un sinsentido.

Asimismo, recuerdan que Sánchez Mejías fue "figura esencial en la vida de Federico García Lorca" –quien le dedicó el famoso "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías"–, el "mecenas, anfitrión, interlocutor y mito de aquellos poetas".

Críticas a la interpretación ideológica del centenario

El Partido Popular reprocha a Urtasun que haya convertido el centenario en un evento político al afirmar que se homenajeará al grupo de poetas por "su compromiso con la República". Para el PP, esta frase "nunca formó parte de la identidad del grupo".

"El problema es que un ministro trate de reinterpretar la historia desde la ideología partidista, encajando a la fuerza un relato político en un movimiento literario que fue estético antes que político, plural antes que homogéneo y comprometido con la libertad; esa fue su ética", señalan los populares en su comunicado.

A la luz de la "evidencia académica" –que demuestra un "vínculo indiscutible con la tauromaquia" de la Generación del 27–, la exclusión de Sánchez Mejías se considera un "ajuste ideológico" más que una conmemoración.

Una "purificación ideológica" del Ministerio de Cultura

El PP sitúa este veto dentro de una "deriva más amplia del Ministerio de Cultura" que califica de "operación de purificación ideológica". El partido menciona la reciente eliminación, "por primera vez en España, de un Premio Nacional de Artes: el de Tauromaquia".

"La cultura no puede gestionarse como un manual de propaganda, no se escribe desde los despachos y no se corrige según las fobias del ministro de turno", subrayan desde el Partido Popular.