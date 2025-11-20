Amaia, Dellafuente, Yerai Cortés e Israel Fernández desatan la locura en una Puerta del Sol abarrotada

La Puerta del Sol vibró este miércoles con un estallido musical poco habitual incluso para un lugar acostumbrado a las grandes citas. Amaia Romero, Dellafuente, Israel Fernández y Yerai Cortés consiguieron que el corazón de Madrid latiera al ritmo de flamenco, talento y pura creatividad en una noche que dejó el listón altísimo.

Con la Navidad a punto de encenderse oficialmente y miles de curiosos ocupando cada rincón, el centro de la capital se preparó para un espectáculo gratuito organizado por Apple para celebrar sus 40 años en España. Para la ocasión, se levantaron tres escenarios y se reforzó la seguridad, un despliegue que anticipaba la magnitud de la cita.

A las ocho en punto, unas 15.000 personas divididas entre los tres puntos clave, se preparaban para recibir al primero. Israel Fernández abrió la velada con su cante flamenco y una interpretación llena de fuerza que encendió al público desde el primer minuto con su canción 'Me encuentro solo'.

Después, Amaia tomó el relevo con un piano de cola y una versión íntima de Zorongo gitano que logró algo casi imposible en Sol: silencio absoluto. Su actuación fue breve pero más que suficiente para emocionarse. Tras ella llegó Yerai Cortés, que aportó ese pulso flamenco con A su lao y acompañado por seis voces femeninas que marcaron el compás entre los asistentes.

El final quedó reservado para Dellafuente, recibido como la estrella más esperada de la noche. Con Romero Santo, Ayer y Manos rotas, desató la euforia colectiva poniendo el punto y final a una noche mágica que disfrutaron todos los que tuvieron el privilegio de encontrarse en Madrid.

Fueron menos de cincuenta minutos, tiempo suficiente para convertir un miércoles cualquiera en una de las zonas con más bullicio de la capital en una exaltación musical que dejó el listón bien alto para los próximos eventos, como el tradicional encendido de luces, con Pablo López que está ya a la vuelta de la esquina.