¿"Enseguida" o "en seguida"? La RAE aclara cuál es la forma preferida en el español actual

Una de las dudas más repetidas en la escritura cotidiana vuelve a ser noticia: ¿se escribe "enseguida" o "en seguida"? Aunque ambas formas son correctas, la Real Academia Española de la Lengua (RAE) señala una preferencia clara en su uso.

Según la Ortografía de la lengua española, las dos expresiones significan lo mismo: "inmediatamente" o "en muy poco tiempo". Sin embargo, el Diccionario panhispánico de dudas confirma que la grafía mayoritaria y recomendada es "enseguida", escrita en una sola palabra, por ser la más natural en el español contemporáneo.

Aun así, la variante "en seguida" no es incorrecta. Se mantiene como una opción válida, aunque menos frecuente y, en algunos contextos, percibida como más formal o ligeramente anticuada. De hecho, sigue apareciendo en medios y publicaciones de forma ocasional.

Ejemplos reales muestran la convivencia de ambas formas:



"Llegó y enseguida se puso a trabajar", señalan algunas crónicas.

"Regreso en seguida, no tardo", aparece en textos más tradicionales.

La recomendación para quienes desean escribir con precisión es sencilla: apostar por "enseguida" garantiza adecuación, actualidad y coherencia con el uso mayoritario del español. La otra forma, aunque aceptada, queda relegada a contextos menos habituales.

En resumen, tanto "enseguida" como "en seguida" son correctas, pero la lengua, y la RAE, dejan claro que hay una preferida.