El Ministerio de Igualdad financia un estudio que define el insulto "Charo" como violencia simbólica

El Ministerio de Igualdad ha financiado con dinero público un informe de 19 páginas en el que analiza el uso del término "Charo" en redes sociales. El documento, publicado por el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, sostiene que esta palabra, usada con tono irónico para referirse a mujeres feministas, constituye un "mecanismo de violencia simbólica" y una forma de "deslegitimación colectiva" de quienes defienden políticas de género. Todo ello, en un contexto en el que el propio Gobierno reconoce que no se han reducido las agresiones sexuales ni se ha reforzado el sistema de protección real de las víctimas.

Un término de redes sociales elevado a categoría política

El estudio describe "Charo" como un insulto surgido en Forocoches en 2011, y asegura que se ha convertido en un símbolo del "odio digital" contra las mujeres. Según el Observatorio, expresiones como feminazi o tds pts forman parte de una "manosfera" que propaga discursos machistas y busca "restaurar la masculinidad hegemónica".

La descripción institucional del perfil "Charo" alude a mujeres solteras, funcionarias, mayores de 30 años y con ideas progresistas. El informe lamenta que incluso "medios de comunicación" hayan empleado el término para cuestionar actuaciones del propio Instituto de las Mujeres.

Igualdad dedica recursos públicos a combatir un meme

Para el Ministerio, el uso de "Charo" no es una broma, sino una herramienta estructural del patriarcado. Se acusa a redes como X, YouTube o 4chan de facilitar su difusión, y a medios de "legitimar y amplificar" estos contenidos. La conclusión del informe es que esta palabra estaría sirviendo para "expulsar a las mujeres del espacio público" e impedir que las jóvenes tengan "referentes feministas positivos".

Aunque se trata de una etiqueta de redes, el documento la equipara con formas de violencia simbólica y plantea medidas institucionales para frenarla, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Referencias a memes y hashtags en un informe ministerial

El informe recoge reacciones del activismo feminista, como el hashtag #JeSuisCharo, o la propuesta de Barbijaputa de usar el término como forma de "orgullo feminista".

Desde el Instituto de las Mujeres se defiende que estos informes son necesarios para "transformar las representaciones sociales" y "desenmascarar discursos de odio". Aseguran que "las palabras no son inocentes" y que burlarse con términos como "Charo" busca "socavar derechos" y "limitar el pensamiento crítico feminista".

Entre el desprecio en redes y el BOE

Lejos de centrarse en reforzar la protección real a las víctimas, Igualdad continúa destinando recursos a informes como este, que no miden su impacto ni tienen utilidad práctica. Según el propio texto, el objetivo es "reeducar las redes sociales" y promover un entorno "libre de misoginia".

Mientras tanto, el escándalo de las pulseras antimaltrato defectuosas, la pérdida de datos de agresores o el aumento de las agresiones sexuales siguen sin respuesta. Pese a ello, con un presupuesto de más de 500 millones de euros anuales, Igualdad encuentra margen para elevar memes de internet al rango de problema institucional.