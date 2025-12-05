Ayuso y Almeida se despiden de Alfonso Ussía, "defensor firme" de la libertad: "Le vamos a echar de menos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se han despedido del periodista, columnista y escritor Alfonso Ussía, defensor "firme" de la libertad, que ha fallecido este viernes a los 77 años.

"Desde esta región salerosa, que está atravesando uno de los mejores momentos de su historia, queremos reafirmar nuestro compromiso con la libertad, con España y con nuestro ser hispanoamericano, el que nos conecta con Neruda, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o don Alfonso Ussía, quien tristemente nos ha dejado hoy y a quien vamos a echar tanto de menos", ha trasladado la dirigente madrileña en su intervención en el acto de la Constitución del Gobierno regional.

Mi más sincero pésame a los familiares y amigos de Alfonso Ussía. Gran escritor y defensor firme de sus principios: la libertad, la Corona y nuestra nación. Con coraje escribió hasta el último día, con una lealtad admirable a su oficio y a sus lectores. DEP https://t.co/rEMQTaTF5e — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 5, 2025

Por su parte, el regidor ha trasladado su pésame a los familiares y amigos del escritor. "Gran escritor y defensor firme de sus principios: la libertad, la Corona y nuestra nación. Con coraje escribió hasta el último día, con una lealtad admirable a su oficio y a sus lectores", ha recordado en sus redes sociales.

Su obra refleja su visión crítica de la sociedad

Alfonso de Ussía Muñoz-Seca (Madrid, 1948) comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como 'ABC', 'Ya', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época', la mítica 'El cocodrilo' y 'El Debate', donde escribía en la actualidad. Se incorporó a 'El Debate' en 2021 como columnistas de su sección de opinión.

También ha trabajado en programas de radio y televisión, para los que ha creado personajes humorísticos como Floro Recatado y el marqués de Sotoancho. Mezcla de cronista mordaz, humorista de estilo clásico y ensayista incisivo, toda su obra refleja su visión crítica de la sociedad.

Como autor, Ussía ha publicado más de 40 libros y en total escribió 2.459 artículos en 'ABC', según la cabecera del grupo Vocento.