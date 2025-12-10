El Atlético garantiza a LD la Ciudad del Deporte pese a la anulación parcial del plan de Almeida

Susto momentáneo el que se han llevado los seguidores del Atlético de Madrid al leer el siguiente titular: "El Tribunal de Justicia de Madrid anula parcialmente la Ciudad del Deporte". Susto que ha durado poco ya que el propio club ha descartado que esto vaya a pasar a mayores y ni mucho menos frenará o cancelará el proyecto que verá la luz en 2027.

Según la sentencia, "el plan especial que aprobó el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida en este punto choca con el plan general. Además no se ha realizado la correspondiente evaluación ambiental estratégica a la que obligan la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Según ha podido saber Libertad Digital, el Atlético de Madrid no teme en absoluto por el futuro del proyecto. Fuentes cercanas al club rojiblanco nos han podido confirmar que todo sigue el rumbo marcado y que no hay ningún problema para que se lleve a cabo.

"Todo tranquilo. No afecta al proyecto actual ni a las obras", comentan dichas fuentes. Hay que recordar que en el proyecto está metido de lleno el Grupo Apollo, nuevo dueño del Atlético de Madrid a falta de que se rubrique la compra y se haga efectiva el año que viene. El acuerdo se anunció incluso antes de lo previsto, que era verano de 2026, pero se hizo oficial el pasado 10 de noviembre: Apollo será el nuevo dueño del Atlético de Madrid como ya adelantamos en Libertad Digital. El acuerdo llevaba tiempo cerrado y era cuestión de tiempo anunciarlo.

La información que publicamos en Libertad Digital en el mes de septiembre adelantaba que ambas partes ya estaban de acuerdo para cambiar el dueño del club y que no había ningún acelerón ya que Apollo estaba en la meta para comprar el Atlético desde hace tiempo. El fondo americano de inversión Apollo quería anunciar que compra el Atlético el próximo verano, pero se adelantaron. La Ciudad del Deporte será parte del mismo y el club ha confirmado que no corre peligro.