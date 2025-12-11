Lobezno, la larga noche: el cómic que nació de un podcast y mezcla True Detective y Expediente X

Ya sabíamos que los cómics podían convertirse posteriormente en películas. También que en ocasiones ocurre al revés. Y cómo no, que personajes de animación como Harley Quinn pasaron por la pequeña pantalla primero antes de entrar en la continuidad de los cómics. Pero lo que no mucha gente sabe es que hay cómics que vieron la luz gracias a un... ¡Podcast!

Así es, hoy traemos a nuestra sección de cómics el nuevo Marvel Essential de Panini titulado Lobezno, la larga noche. Esta nueva aventura de Logan nació de un podcast que nació en marzo de 2018 por el mismo guionista que luego lo llevó al cómic: Benjamin Percy. Además, Percy fue después el responsable principal de Lobezno en su cabecera principal y lo ha sido hasta hace pocos meses.

En 2018 nació Marvel's Wolverine, el primer podcast guionizado de Marvel, que fue coproducido con la compañía de streaming de podcasts, Stitcher. Con Percy al mando, este podcast tuvo varios episodios que hicieron las delicias de los fans. Tanto fue el éxito que el bueno de Benjamin trasladó la idea al cómic y aquí tenemos el resultado.

Antes de continuar vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Benjamin Percy, dibujo de Marcio Takara, contiene Wolverine: The Long Night 1-5, rústica tapa blanda, editorial Panini, 120 páginas y un precio de 8,99 euros.

Vamos con la reseña

Mitad Expediente X mitad True Detective

No hace mucho se volvieron a poner de moda las series de detectives con un punto de thriller y oscuridad. Entre todas ellas destacó True Detective y es normal que este Lobezno, la larga noche recuerde a ese tipo de planteamientos argumentales y ambientales. La historia nos lleva a Alaska que, sí, es el típico lugar al que Logan se marcharía para vivir en solitario y que nadie le toque las garras de adamantium durante una temporada. El problema es que allá donde va Logan los problemas le persiguen. Percy nos sitúa en plena investigación de dos detectives al más puro estilo Mulder y Scully. Una serie de asesinatos crueles y salvajes están ocurriendo en este pueblo portuario y como saben que Lobezno anda cerca todas las sospechas caerán sobre él. Percy nos va contando la historia con flashbacks basados en los testimonios de los pueblerinos y la verdad es que la fórmula funciona a la perfección porque lentamente va creando el suspense en la narración.

Logan por momentos es casi un personaje secundario. Aparece en las narraciones de los vecinos y siempre le describen como lo que es, un hombre misterioso del que nadie sabe prácticamente nada. Según avanza la historia Logan va cogiendo más peso y es ahí cuando arranca el lado sobrenatural que, por supuesto, no pienso desvelarles.

He de decir que a mí la historia me convence para el picoteo que plantea este Essential a 8,99 euros. No es la mejor historia de Lobezno, sin embargo, a nivel calidad-precio es bastante recomendable. Es cierto que va de más a menos y que el final te lo vas oliendo según te acercas a él, pero cuando el plato es rico aunque simple, no te quedas con hambre.

El dibujo de Takara es otro punto a tener en cuenta y gracias también al color consigue el efecto de ambientación que se le pide a una historia así.

Además hay un par de giros en el guion que gustará a los fans del personaje y sin inventar la rueda Benjamin Percy demuestra que sabe manejar bien el tono de un personaje tan atormentado como Lobezno. Eso sí, no te esperes al Logan con el traje de la Patrulla-X. Aquí va de paisano y ojo, como ya les he dicho muchas veces, la mayoría de las mejores historias de Logan son cuando no lleva el traje puesto.

Conclusión: entretenido thriller sobrenatural con Logan como protagonista. Percy cumple y deja cinco grapas de lectura rápida y agradable. Lo mejor el tono ambiental y el escenario en el que se sitúa todo. Lo peor que es previsible en su final y no arriesga demasiado. El dibujo de Takara se adapta bien al personaje. Si gustan, disfruten de la lectura.