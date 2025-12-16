El Sello de Akira: ¿Ha llegado el mejor momento de los Absolute Batman, Superman y Wonder Woman?

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de diciembre, analizamos los nuevos giros que toman los Absolute más destacados, es decir, los Absolute Batman, Superman y Wonder Woman.

Absolute Batman empieza su mejor etapa

Viene la mejor parte del Absolute Batman. No lo digo yo, ojo, lo dice... bueno, básicamente lo dice todo el mundo. Las personas que ya han leído en USA las nuevas grapas con este arco dicen que es sin duda lo mejor que se ha visto de Batman en los últimos años. No solo por el enfoque que se le da a Bane sino por todo lo que se origina después y que tiene mucho que ver con el enemigo más mítico de la factoría Gotham. Se lo pueden imaginar, por supuesto. Hablamos del Joker y esto no es spoiler ya que en los primeros

En esta grapa tenemos el primer encuentro de Bane con Batman y no puede ser más espectacular. Sobre todo porque el diseño de Bane que ya de por sí suele ser descomunal aquí directamente está a punto de no caber en la splash page. ¿Se podía hacer un Bane más grande? Pues sí, parece que se podía y la pareja Snyder-Dragotta lo han conseguido.

Además de la fuerza de Bane lo que destaca en el guion es que se sigue explotando que la Batfamilia aquí está formada por los villanos del universo normal del murciélago y que los malos de este mundo Absolute son mucho más aterradores y exagerados. Solo hay que ver el diseño del Joker, pero tranquilos aquí no se lo vamos a desvelar.

Por cierto, el Alfred de este universo aún no ha explotado del todo y cuando este espía/soldado/mercenario muestre todo su potencial, ojo a nuestro mayordomo preferido.

Precio: 3,30 euros

Wonder Woman nunca ha bajado de nivel

Si por momentos hemos visto bajar el nivel de Batman, no en dibujo pero sí en guiones hasta lo que se viene ahora con Bane, en Wonder Woman hemos tenido pocos o ningún altibajo. El balance general de estas nueve grapas es sobresaliente y ni siquiera bajó de nivel cuando cambió de arco y hubo un dibujante sustituto. Incluso ahí gustó el dibujo y la historia, algo que no siempre ocurre.

En este caso nos metemos de lleno en esta novena grapa con la mitología que engloba elementos tan destacados como el Minotauro y su famoso laberinto. Diana tendrá que meterse de lleno en él durante este nuevo arco en el que ya vamos viendo más cerca el tema de encontrar o no a las amazonas. Esta es de nuevo una grapa más que interesante, porque logra centrar algo más el tiro del argumento mientras sigue abriendo puertas de cara al futuro. Además, no nos engañemos, cuando Thompson mete mitología funciona a la perfección y ver al Minotauro en su máxima expresión, como bien anticipa la portada, es una maravilla.

El dibujo de Sherman vuelve a tirar de infinidad de recursos y toques narrativos que es sin duda una pieza clave en el éxito de este cabecera. A nivel personal, casi siempre arranco las lecturas del mes con esta grapa porque no solo me interesa lo que cuenta Kelly Thompson en el guion sino también todos los estilos que aparecen en el dibujo.

Precio: 3,30 euros

Absolute Superman sigue de notable alto

Con esta grapa lo que nos encontramos es al Superman más contenido de lo que va de historia. Cerca de reventar y sacar toda su furia fuera. Y cuando lo haga quizá veamos toda esa oscuridad y fuerza que habitualmente no se ve en el Superman tradicional. Eso es lo bueno de estos universos alternativos, que se permiten la posibilidad de explorar en los personajes y dar otro versión. Eso sí, no me gustaría ver un Superman tirado a lo Snyder sino un Superman que aunque la rabia le pueda dominar siempre saque la esperanza y la bondad para controlarlo.

Precio: 3,30 euros