¿Cuál es la abreviatura de "teléfono"? Estas son las formas válidas según la RAE

En agendas, contratos, anuncios y firmas de correo aparece siempre la misma duda: ¿cómo se abrevia correctamente la palabra "teléfono"? Aunque muchas personas creen que solo hay una opción válida, lo cierto es que existen varias abreviaturas aceptadas, cada una con un uso más o menos extendido.

Según la Real Academia Española (RAE), la forma más habitual y reconocible es "tel.". Es breve, clara y funciona tanto en contextos informales como formales. Además, admite plural de manera regular: "tels.". Por eso es la opción más frecuente en documentos administrativos, directorios y comunicaciones profesionales.

Otra posibilidad es "teléf.", una abreviatura algo más larga que conserva más letras de la palabra original. Se considera correcta y suele aparecer en textos más formales o tradicionales. Su plural es "teléfs.".

También está muy extendida "tfno.", especialmente en formularios, fichas de contacto y documentos prácticos donde se busca ahorrar espacio. Su plural es "tfnos.", y aunque su grafía puede parecer menos intuitiva, es una de las abreviaturas más usadas en la vida cotidiana.

Por último, existe "tlf.", una forma válida pero menos común. Aunque aparece en algunos usos, no es la opción más estándar frente a las anteriores.

En resumen, todas estas abreviaturas son correctas, pero no tienen el mismo grado de uso:

"tel." es la más común y versátil.

"teléf." se asocia a registros más formales.

"tfno." es muy frecuente en contextos prácticos.

"tlf." existe, pero es minoritaria.

La recomendación general es optar por "tel." o "tfno.", según el estilo del texto. Una elección pequeña que ayuda a mantener claridad y coherencia en cualquier escrito.