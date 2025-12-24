Will Corvara defiende la fotografía como lenguaje intelectual en 'El fotógrafo ilustrado'

El fotógrafo y creador visual Will Corvara ha presentado 'El fotógrafo ilustrado', un ensayo visual que propone una nueva manera de entender la fotografía no como técnica sino como una forma de pensamiento, observación y conocimiento del mundo.

La obra se aleja deliberadamente de los manuales clásicos y plantea un recorrido intelectual y estético por la cultura visual contemporánea, combinando referencias a la historia del arte, la pintura, el cine y la filosofía con la experiencia personal del autor tras más de dos décadas dedicadas a la imagen.

Según Corvara, 'El fotógrafo ilustrado' "no enseña a usar una cámara, sino a educar la mirada", en un contexto marcado por la saturación de imágenes y el consumo acelerado de lo visual. El libro defiende la fotografía como un acto consciente, donde la percepción, la narrativa y la emoción son tan importantes como la luz o la composición.

Dirigido tanto a fotógrafos 'amateurs' como profesionales, el volumen propone herramientas para desarrollar una mirada crítica y personal, aplicable no solo a la fotografía sino a cualquier disciplina creativa. La publicación incluye análisis de grandes maestros del arte y la fotografía, reflexiones sobre el proceso creativo y una amplia selección de recursos culturales para seguir entrenando la mirada.

Con este lanzamiento, Will Corvara se suma a la corriente de autores que reivindican la fotografía como lenguaje intelectual y no solo como disciplina técnica, en un momento en el que, como señala el propio libro, "el mundo no necesita más imágenes, sino mejores imágenes".