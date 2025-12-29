El presidente 'tiktokero' del Gobierno está aprovechando sus vacaciones de Navidad para subir vídeos a las redes sociales en los que ha hecho un "house tour" por La Moncloa, "En plan Isabel Preysler", ha recomendado libros y compartido la playlist con sus canciones más escuchadas en Spotify.

2025 ha sido un gran año, también en la música. Esta es mi playlist de estos doce meses donde se cuelan canciones que siempre me acompañan.https://t.co/6MdcALV18a — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 27, 2025

El Ministerio de Presidencia presidido por Félix Bolaños, ha felicitado a la "comunidad cristiana" y Sánchez ha propuesto a los españoles mil y una formas de celebrar "las fiestas felices". Decía en su mensaje:

Para que lo celebres con quien lo celebres, estés donde estés, lo decores como lo decores... Y si no lo haces, cantes, bailes, o seas más de acompañar con las palmas... Comas lo que comas y aunque cambies las uvas por otra cosa (en las imágenes aparecen Lacasitos). Traiga quien te traiga los regalos en diciembre o también en enero. Las felicites como las felicites... en catalán, en gallego, euskera, en valenciano... (se para y duda) en español. Y las vivas como las vivas...

Las vivas como las vivas, ¡felices fiestas! ✨ Bones festes. Jai zoriontsuak. Boas festas. pic.twitter.com/lMlueGf9b2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 24, 2025

Vamos, alternativas disparatadas para evitar el origen religioso y tradicional. Si un marciano aterrizara en España nunca se enteraría, gracias al vídeo de Sánchez, que en la Navidad se celebra el nacimiento en un pesebre del Niño Jesús y que los Reyes Magos de Oriente siguieron una estrella para postrarse a sus pies. Nuestro presidente es todo lo contrario de la Primera Ministra italiana Georgia Meloni y "su revolución del Belén".

"Me hacéis hacer unas cosas que vamos...".

En el día de los Santos Inocentes Sánchez ha publicado un recopilatorio con unas supuestas tomas falsas de todos estos vídeos. Alguno ya ha apuntado que parecen unas falsas tomas falsas. La rigidez del personaje le acompaña incluso en estos momentos, la naturalidad brilla por su ausencia en lo que pretende ser algo espontáneo. Cortes de editados con emoticonos, repeticiones de la jugada y cambios de color…

Algunos ministros también siguen esta línea de vídeos más desenfados en la que pretenden llegar a un votante más joven.Escribía acompañando a la publicación: "Hoy nos echamos unas risas".

Se ve cómo se le cae un libro de las manos, se trastabilla al hablar o no vocaliza y tiene que comenzar de nuevo el comentario. Dice: "Me hacéis hacer unas cosas que vamos...".

La cuenta de Sánchez en TiKTok acumula casi trescientos mil seguidores y esta publicación tiene más de veintinueve mil me gustas.