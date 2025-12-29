Un Frankenstein maravilloso: Sierra y Ribas firman una adaptación imprescindible del clásico

Es innegable que Frankenstein está de moda y eso ocurre por lo de siempre, es decir, alguien hace una película y de repente, boom, miles de adaptaciones se recuperan o algunas adaptan su salida a las fechas cercanas al estreno del film para subirse al carro y aumentar sus ventas. Recordamos que la película se estrenó en cines en octubre de 2025 y llegó a Netflix el 7 de noviembre de 2025.

Pues bien, Guillermo del Toro cuya película, en mi opinión, es sobresaliente, ha provocado que tengamos muchos Frankenstein en el horizonte y me alegra decir que también tenemos una versión igual de sobresaliente en el mundo de los cómics. Se llama 'Frankenstein, o el moderno Prometeo', lo publica Yermo Ediciones y es el resultado del guion de Sergio A. Sierra y el dibujo de Meritxell Ribas Puigmal.

Enseguida analizamos esta obra, pero antes os completo el apartado técnico: guion de Sergio A. Sierra, dibujo de Meritxell Ribas Puigmal, cartoné tapa dura, editorial Yermo Ediciones, 108 páginas y un precio de 24 euros.

Vamos con la reseña

Una versión renovada, clásica y con un dibujo excelente

La historia ya la conocemos de sobra, pero la resumo en unas líneas: Víctor Frankenstein no lleva nada bien el fallecimiento de su madre y se entrega a la ciencia para encontrar la solución al problema de la muerte. Para ello decide ir de picoteo por los cementerios y crear un ser a base de piezas al que otorgar vida. Cuando lo logra, el monstruo aterra a su creador y, cuando este lo rechaza por el miedo que le provoca, el terror y la oscuridad de la venganza se ciernen sobre él y sobre su círculo más cercano. Esta es la idea de la famosa novela de Mary Shelley y aquí no se toca lo más esencial de la misma.

El dibujo de Meritxell Ribas es sencillamente maravilloso. Con un toque que a mí personalmente me fascina, porque tiene personalidad propia en los diseños y una fuerza narrativa e inmersiva increíble. Indudablemente hay que hablar del uso del color. Blanco y negro predominante con toques de color para resaltar lo que se necesita en cada viñeta. El rojo y el azul juegan un papel importante en este ejercicio narrativo. Eso permite una atmósfera ideal para la lectura de la novela.

A nivel de ritmo y de guion, sumamente fácil de seguir y muy armonioso tanto en el conjunto como en los diferentes cambios de ritmo. Además, permite al lector ir ganando o perdiendo velocidad sin dificultad, lo que provoca que estés dentro de la historia en todo momento.

Respecto a la edición, una preciosidad por parte de Yermo Ediciones con tamaño europeo como merece esta historia. Tanto en los acabados como en los interiores, materiales de calidad. El exterior llama la atención con esa mezcla de rojo sangre con el blanco y negro del cómic. Además se incluyen extras como bibliografía, bocetos y todas las referencias a la obra original de Mary Shelley. Hay también entrevistas con los autores. Papel satinado y como ya habrán comprobado por las fotos, cierto toque de color en el blanco y negro de la obra.

Conclusión: notable adaptación que entra por los ojos desde el primer momento. Perfecto si te gusta la novela original o si quieres leerla por primera vez usando el noveno arte para ello. La edición ayuda a invertir en el producto y tanto Sergio como Meritxell rinden un acertado homenaje a la obra original de Mary Shelley. Si gustan, disfruten de la lectura.