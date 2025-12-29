¡Ya lo tenemos! Así es el deslumbrante Batman número 1 de Jorge Jiménez y Matt Fraction

Todavía no lo tenemos aquí en España, pero queda poco para que aterrice en 2026. El dibujante español Jorge Jiménez es el gran protagonista del nuevo número 1 de Batman junto al guionista Matt Fraction. El 3 de septiembre se estrenó en USA y en Libertad Digital nos hemos hecho con una copia.

Vamos con su reseña

¿Qué nos vamos a encontrar en el número 1?

Señoras y señores, sí, este Batman número 1 está muy bien. Y lo está porque dentro de la simpleza radica su brillantez. En este caso no tenemos un número 1 que abra a lo bestia y sin control 10 historias primarias y secundarias a grosso modo y sin ningún control sino que tenemos una brillante exposición inicial del Batman que nos vamos a encontrar. Si fuese un restaurante, la carta con el menú más el primer aperitivo apuntan a una comilona en toda regla.

Por un lado veremos el nuevo diseño de Batman con el regreso a colores como el azul claro y el gris y no solo eso sino que tendremos también el nuevo posicionamiento de personajes tan importantes como el comisario Gordon, que ya no lo es, o el desaparecido Alfred, que tendrá un nuevo rol muy especial y tecnológico en este caso. Por cierto ya en esta grapa también veremos a un personaje mítico del lore de Batman que no contaré en esta reseña para no desvelar la sorpresa de la última página.

Hablando de tecnología, Jorge Jiménez firma un trabajo descomunal a la hora de presentarnos los elementos del traje de Batman, su bat-equipo (gadgets) y por supuesto su batmóvil. Y lo veremos en tierra y aire, lo que también nos ayudará a comprobar el nuevo toque de Fraction y Jiménez para Gotham. Aquí no habrá oscuridad eterna y colores fríos sino también la calidez de los atardeceres y la fuerza luminosa de una ciudad tecnológicamente abrumadora. Ahí entra el colorista Tomeu Morey, otro que se sale también en este cómic.

Os dejo un par de ejemplos y como en uno de ellos se especifica el tipo de gadget que Batman está usando:

Respecto a la historia que arranca... cortita y al pie. Killer Croc se ha escapado y Batman inicia la consiguiente investigación. Además el nuevo comisario de policía es un villano de la factoría Batman y formará un escuadrón de élite policial que impartirá la ley en Gotham cueste lo que cueste. Por supuesto, una de sus misiones es cazar al murciélago.

Como os digo, no es un primer número contundente en lo argumental, pero sí en la exposición de este nuevo Batman. Esa es la función del nuevo número 1 del caballero oscuro y como tal funciona a la perfección. En una sola grapa tenemos todo lo que necesitamos saber y eso hace que Fraction nos agarre de las solapas para decirnos: "¡Tú te quedas enganchado con mi Batman!". Además está Jorge que actualmente convierte en oro todo lo que dibuja. Si cuando visitas la Alhambra de Granada tienes que pasar sí o sí por el patio de los leones, si entras en los cómics debes conocer a Jorge.

¿Cuándo se estrena en España?

A partir del 12 de febrero tendremos en España este nuevo Batman y no solo con una portada sino con varias, algo que es más habitual en USA que aquí. Lo traerá Panini. Por cierto, recordar que en USA, este Batman ‘español’ de Jorge Jiménez alcanzó en poco más de dos semanas medio millón de ventas.