Menú
Cultura

El fin de semana negro en la izquierda de la 'zeja' tras la captura de Maduro: "Vuelve el imperialismo"

Muchas personalidades del mundo artístico español se muestran cautos o directamente protestan contra la captura de Maduro.

Muchas personalidades del mundo artístico español se muestran cautos o directamente protestan contra la captura de Maduro.
Los participantes de la protesta en las escalinatas del Congreso | Libertad Digital

No resulta inesperado que muchos nombres destacados del panorama artístico español hayan reaccionado con ferocidad a la operación de EEUU en Venezuela y la captura del tirano Nicolás Maduro.

Relacionado

Actores como Carlos Bardem o Juan Diego Botto, conocidos valedores del célebre "No a la Guerra", se han apuntado a una nueva contienda en redes sociales para protestar contra la caída del líder represor. Botto y Bardem ya salieron a la palestra este mismo año con el manifiesto "No nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa" en pleno debate de la inversión en Defensa.

La reacción de los actores se complementa, pero a la contra, con la de famosos de otros ámbitos artísticos que aplauden, en muchos casos con conocimiento de causa, la salida de Maduro, como es el caso de los venezolanos Fabiola Martínez o Carlos Baute.

La operación ha puesto a prueba dos de los principales bastiones ideológicos de la izquierda artística del país a través de lemas como "No a la Guerra" y el célebre sindicato de la zeja vinculado, precisamente, el expresidente Rodríguez Zapatero, quizá uno de los mayores damnificados por la operación debido a sus vinculaciones con el régimen de Maduro.

Otros se muestran algo más parcos en palabras, caso del actor Sergio Peris-Mencheta reuiteando a Antonio Maestre y centrando las críticas en el bombardeo de un país extranjero, no tanto en la caída del tirano. El actor y director Daniel Guzmán denuncia lo ocurrido en la jornada del sábado refiriéndose a la intervención militar contra un pueblo soberano, pero con más vehemencia, recordando la "vena imperialista, conquistadura y de abuso" en el "ADN" de ese país.

No todos los casos son iguales, como por ejemplo el del cantante Miguel Bosé. El artista ha apostado por "vientos de cambio" y, eso sí, recordado que se trata de una restauración que "Edmundo y Corina" han de liderar.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal