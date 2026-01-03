No resulta inesperado que muchos nombres destacados del panorama artístico español hayan reaccionado con ferocidad a la operación de EEUU en Venezuela y la captura del tirano Nicolás Maduro.

Actores como Carlos Bardem o Juan Diego Botto, conocidos valedores del célebre "No a la Guerra", se han apuntado a una nueva contienda en redes sociales para protestar contra la caída del líder represor. Botto y Bardem ya salieron a la palestra este mismo año con el manifiesto "No nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa" en pleno debate de la inversión en Defensa.

El premio de la paz de la FIFA, jaleado por la Premio Nobel de la Paz, bombardea, secuestra y prepara el saqueo de otro país.

Cualquier ficción de derecho internacional acaba aquí. Vuelve el Imperialismo del XIX. Lo que sigue está en los libros de historia. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) January 3, 2026

Si creemos en un mundo basado en reglas debemos creer que éstas son iguales para todos.

Si simplemente creemos en la lay del más fuerte no debemos sorprendernos cuando nos toque a nosotros ser las víctimas del más fuerte. — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) January 3, 2026

La reacción de los actores se complementa, pero a la contra, con la de famosos de otros ámbitos artísticos que aplauden, en muchos casos con conocimiento de causa, la salida de Maduro, como es el caso de los venezolanos Fabiola Martínez o Carlos Baute.

La operación ha puesto a prueba dos de los principales bastiones ideológicos de la izquierda artística del país a través de lemas como "No a la Guerra" y el célebre sindicato de la zeja vinculado, precisamente, el expresidente Rodríguez Zapatero, quizá uno de los mayores damnificados por la operación debido a sus vinculaciones con el régimen de Maduro.

El premio de la paz de la FIFA bombardea Venezuela y la premio Nobel de la paz lo celebra. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) January 3, 2026

Trump no es un loco solo hay millones de locos que han votado a Trump y que apoyan las masacres, las intervenciones militares contra pueblos soberanos y que siguen creyendo que viven en el salvaje oeste. La vena imperialista, conquistadora y de abuso sobre el mundo está en su ADN — Daniel Guzmán (@danielguzman) January 3, 2026

Otros se muestran algo más parcos en palabras, caso del actor Sergio Peris-Mencheta reuiteando a Antonio Maestre y centrando las críticas en el bombardeo de un país extranjero, no tanto en la caída del tirano. El actor y director Daniel Guzmán denuncia lo ocurrido en la jornada del sábado refiriéndose a la intervención militar contra un pueblo soberano, pero con más vehemencia, recordando la "vena imperialista, conquistadura y de abuso" en el "ADN" de ese país.

"CONTIGO MI VENEZUELA, COMO SIEMPRE, DESDE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!! QUE SOPLEN LOS VIENTOS DEL CAMBIO Y DE LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA QUE EDMUNDO Y CORINA HAN DE LIDERAR. ESTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR… QUE TIEMBLEN LOS MALDITOS!!!

VIVA VENEZUELA LIBRE!!! pic.twitter.com/JWnYjnoJye — Miguel Bosé (@boseofficial) January 3, 2026

No todos los casos son iguales, como por ejemplo el del cantante Miguel Bosé. El artista ha apostado por "vientos de cambio" y, eso sí, recordado que se trata de una restauración que "Edmundo y Corina" han de liderar.