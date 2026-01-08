Adiós al árbol de Platero: talan el pino de Juan Ramón Jiménez por los daños de un tornado

"Vive tranquilo, Platero. Yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la Piña, que a ti tanto te gusta". Así dejó escrito Juan Ramón Jiménez el lugar del descanso de su inseparable burrito, bajo el pino de Fuentepiña, en Moguer (Huelva), "al lado de la vida alegre y serena". Sin embargo, ese mismo árbol, convertido con el tiempo en símbolo literario de la obra del Nobel, se ha tenido que talar tras los graves daños sufridos por un tornado en marzo de 2025.

El pino, de unos 200 años de antigüedad, 19,5 metros de altura y cerca de cuatro metros de perímetro, quedó prácticamente arrancado de raíz por el temporal. Desde entonces, el Ayuntamiento de Moguer y la Fundación Zenobia–Juan Ramón Jiménez han intentado salvarlo mediante distintas actuaciones: se cubrieron las raíces con humus y sustrato natural del entorno, se saneó la copa y se cerraron numerosas ramas abiertas para frenar el deterioro.

Los esfuerzos, sin embargo, no han dado resultado. Según ha informado el Consistorio, el estado del árbol hacía inviable su conservación y suponía además un riesgo, por lo que se ha optado por la tala, que se está realizando —subrayan— con el máximo respeto hacia su valor histórico, cultural y simbólico.

Pero no se trata de una desaparición sin memoria. El pino tendrá una "segunda vida". Sus distintas partes serán tratadas con barniz y gasoil y se ensamblarán sobre un perfil metálico para su conservación en espacios vinculados a la figura del poeta. Además, parte de la madera se destinará a la investigación: la Universidad de Huelva analizará sus anillos para obtener un diagnóstico histórico y científico del ejemplar.

Otros tramos se expondrán en las sedes de las instituciones que forman parte del patronato de la Fundación —Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Moguer, Diputación, Universidad de Huelva y la familia del poeta— y se crearán puntos escultóricos que mantengan visible el vínculo entre Fuentepiña, el mundo de Juan Ramón Jiménez y la memoria de Platero.

La noticia más esperanzadora llega, además, desde el terreno de la botánica. Hace ocho años, el director de la Fundación, Antonio Ramírez Almanza, plantó piñones del árbol original, y hoy existe ya un certificado de "pino hijo", destinado a continuar de forma viva el legado natural del ejemplar que durante generaciones fue parte inseparable del imaginario moguereño.

Así, aunque el viejo pino ya no pueda acoger a "los jilgueros, los chamarices y los verderones" para poner a Platero "un breve techo de música entre tu sueño tranquilo y el infinito cielo de azul constante de Moguer", su presencia se transforma en memoria, en ciencia, en arte y en nuevos brotes.