Antonio Banderas sorprendió al entrar de lleno en el debate político durante su visita al programa El Hormiguero. El actor malagueño, habitualmente prudente en cuestiones partidistas, lanzó una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez y sus sucesivos bandazos y promesas incumplidas, apelando a la coherencia y a la responsabilidad política.

Banderas afirmó con contundencia que "la mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio Gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años". Según explicó el actor, si aquel Ejecutivo ocupara hoy la bancada del Partido Popular, "sería la mayor oposición del Gobierno actual", en alusión a la demoledora hemeroteca del presidente y también de muchos de sus ministros.

Banderas señaló que entiende que las personas y los gobiernos puedan modificar sus posiciones con el tiempo. "Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión, cómo no se va a entender, todos lo hacemos, la vida va progresando", señaló citando las propias palabras del presidente para justificar las veces que se ha corregido a sí mismo. Y estableció una línea clara entre la legítima evolución política y lo que considera una renuncia a los valores fundamentales.

"Una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios", afirmó, reconociendo que ese giro ha resultado "muy doloroso para muchos". El actor puso voz al malestar de una parte de la ciudadanía que percibe incoherencias entre los compromisos pasados del Ejecutivo y sus decisiones actuales.

Asimismo, admitió que ahora se encuentra desencantado políticamente: "No lo entiendo. La política ha pasado en mi vida a un lugar muy bajo en las preferencias. La política está ligada, en estos momentos, al mundo de la violencia, tanto física como psicológica en muchos niveles". "Estoy teniendo unas reacciones con la violencia, cuando la veo en la tele, la real, la verdadera, que me produce náuseas, algo que no me había pasado nunca", continúa opinando sobre la actualidad. "No veo a ningún líder mundial que me satisfaga. Nadie que me represente".

El actor se mostró especialmente preocupado por la juventud y el impacto de la tecnología. Defendió la lectura como una herramienta esencial para el pensamiento crítico y alertó sobre lo que definió como "un cerebro de cristal que viaja en el bolsillo", en referencia al teléfono móvil y a la superficialidad de los estímulos inmediatos. Para Banderas, la cultura es clave para evitar la manipulación y afrontar los cambios: "Lo más importante de la cultura a gran nivel es que resulta muy difícil manipularte cuando la posees porque ya sabes leer las intenciones de la gente. Y eso es necesario que se lo inculquemos a la gente joven. Es muy grave lo que les está pasando, con suicidios y viendo que el mundo está cambiando".

La vida de artista de Banderas

Banderas repasó sus inicios difíciles en Madrid, donde llegó a vivir en hasta nueve pensiones, era desalojado por no poder pagar y buscaba monedas entre los coches para sobrevivir. Recordó también cómo un amigo le daba a diario un bocadillo que se convirtió en su única comida y cómo un billete de vuelta a Málaga terminó cambiándolo todo. Fue entonces cuando Alicia Moreno, hija de Nuria Espert, le abrió las puertas del teatro. También evocó con humor el sufrimiento de su primera gala de los Óscar, marcada por unos zapatos nuevos que le provocaron un dolor insoportable durante toda la noche.

Actualmente, el actor se muestra ilusionado con el proyecto que ocupa gran parte de su energía, su adaptación del musical Godspell. Banderas regresó al programa de Antena 3 como invitado Platino para explicar el proceso creativo y el montaje de la obra, que llegará al Gran Teatro Pavón de Madrid a partir del 21 de enero tras su exitoso paso por el Teatro Soho de Málaga.

Confesó su nivel de exigencia como director. Tras 75 funciones en Málaga, asegura que ha presenciado cerca de 40 desde el patio de butacas, siempre con una libreta en la mano para anotar mejoras. "Me gusta mantener a la compañía muy viva", reconoció, admitiendo que su función tiene "el mejor elenco joven de teatro musical que se ha visto nunca en España".

La boda de su hija Stella

En el terreno familiar, Banderas reconoció que durante la boda de su hija Stella se encontraba trabajando desde la distancia, en constante contacto telefónico con Málaga, y que tuvo que ausentarse varios días de los ensayos para poder estar presente.