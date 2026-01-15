El colapso del ábside mudéjar de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, en Muriel de Zapardiel (Valladolid), ha reabierto con fuerza el debate sobre el estado del patrimonio histórico en Castilla y León. El templo, construido en el siglo XII y protegido como Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional, permanece cerrado tras el desplome ocurrido el pasado lunes, dejando a la vista un grave deterioro estructural que, según expertos, llevaba años manifestándose.

A raíz del suceso, el Grupo Parlamentario Socialista ha elevado la presión sobre la Junta de Castilla y León y ha solicitado formalmente, a través de las Cortes autonómicas, toda la documentación relativa al estado de conservación del edificio en los últimos cinco años. La formación considera el derrumbe "un episodio más" dentro de una situación de abandono generalizado del patrimonio cultural de la comunidad.

En concreto, los socialistas han reclamado los informes y expedientes en poder de la administración autonómica relacionados con el mantenimiento del templo, así como los documentos elaborados tras el desplome del ábside, ocurrido el 12 de enero. Además, han registrado una pregunta parlamentaria para que el Ejecutivo autonómico detalle por escrito qué actuaciones ha llevado a cabo para proteger y conservar el amplio patrimonio histórico de Castilla y León.

El PSOE también ha exigido información sobre las medidas inmediatas adoptadas por la Junta para esclarecer las causas del derrumbe, las primeras conclusiones de los técnicos de patrimonio y los controles realizados sobre las intervenciones ejecutadas en el entorno del templo en los últimos años. Desde la formación insisten en la necesidad de transparencia y de una evaluación técnica rigurosa que permita depurar responsabilidades y evitar nuevos episodios similares.

La iglesia de Nuestra Señora del Castillo es una de las joyas del románico-mudéjar de la provincia de Valladolid y su colapso ha causado una fuerte conmoción entre los vecinos de Muriel, un municipio de poco más de cien habitantes. Especialistas en conservación habían advertido de la presencia de grietas, humedades y materiales erosionados, signos que apuntaban a un deterioro progresivo agravado por la falta de mantenimiento y por la despoblación del medio rural.

Desde el Grupo Socialista denuncian que el caso de Muriel refleja una situación estructural. A su juicio, la Consejería de Cultura mantiene una inversión insuficiente en el patrimonio, especialmente en el ámbito rural, donde muchos edificios protegidos carecen de un seguimiento continuado. En este sentido, han criticado que el Gobierno autonómico haya incumplido el compromiso del denominado 1% cultural previsto en la Ley de Patrimonio.

Asimismo, el PSOE ha comparado la rapidez con la que la Junta declaró Bien de Interés Cultural la Pirámide de los Italianos con la falta de actuaciones preventivas en monumentos históricos que, pese a su catalogación, continúan deteriorándose. Según advierten, la Lista Roja del patrimonio en riesgo no deja de crecer en Castilla y León, incluyendo cada año nuevos bienes protegidos en situación crítica.

Mientras avanzan las investigaciones técnicas y el templo permanece clausurado, asociaciones patrimoniales y vecinos reclaman actuaciones urgentes para asegurar la estabilidad del edificio y proteger los elementos artísticos que han quedado expuestos. El derrumbe del ábside de Muriel, más allá de la pérdida arquitectónica, se ha convertido en un símbolo del debate político y social sobre la conservación del legado histórico de la comunidad y la responsabilidad de las administraciones públicas en su protección.