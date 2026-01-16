La RAE explica por qué "bíceps" lleva tilde aunque sea llana y termine en "s"

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado una duda ortográfica muy habitual: por qué la palabra "bíceps" se escribe con tilde si es una palabra llana terminada en "s", un caso que, en principio, no debería llevar acento gráfico según la regla general.

La explicación está en una excepción concreta de las normas de acentuación. En español, las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en vocal, en "n" o en "s". Sin embargo, esta regla no se aplica cuando la palabra termina en un grupo de dos o más consonantes, aunque la última de ellas sea una "s" o una "n".

Por este motivo, "bíceps" lleva tilde: aunque acaba en "s", en realidad termina en el grupo consonántico "ps". La "s" no es la única consonante final, sino que forma parte de una secuencia de consonantes, lo que obliga a marcar gráficamente el acento en la sílaba tónica.

La misma regla se aplica a otros términos de uso frecuente. También llevan tilde palabras como "fórceps", "cómics", "récord" o "wéstern", todas ellas llanas que terminan en grupos consonánticos como "-ps", "-cs", "-rd" o "-rn".

#ConsultasDeLaSemana | ¿Por qué «bíceps» se escribe con tilde si es llana terminada en «-s»? En español, se escriben con tilde las palabras llanas terminadas en más de una consonante, aunque la última sea «s» o «n»: «bíceps», «cíborg», «wéstern»… pic.twitter.com/YEsCHdZs4K — RAE (@RAEinforma) January 15, 2026

La RAE recuerda que esta excepción es fundamental para entender por qué algunas palabras aparentemente contrarias a la norma general sí deben acentuarse. La tilde, en estos casos, no es arbitraria, sino una herramienta para reflejar correctamente la pronunciación y evitar interpretaciones erróneas.

Con esta aclaración, la Academia subraya la importancia de atender no solo a la última letra de una palabra, sino al conjunto de consonantes finales, un detalle clave para aplicar correctamente las reglas de acentuación del español.