¿Quién ha ganado la batalla del coleccionismo desde los 90 hasta 2026? Magic y Pokémon, el duelo eterno de los TCG

Magic empezó en 1993 y Pokémon tuvo su primer lanzamiento de cartas en 1996. Desde entonces y sin lugar a dudas, el mundo del TCG (juego de cartas coleccionables) ha sido dominado por ambos llegando a cotas que nadie podía pensar dentro de la cultura pop oriental y occidental.

¿No me creen? Les voy a poner dos ejemplos. El rapero Post Malone compró una carta del anillo único perteneciente a la expansión del Señor de los Anillos de Magic por dos millones y medio de dólares. En Pokémon, el luchador y youtuber Logan Paul ha reventado la banca. El Pikachu Illustrator de Paul costó 5.275.000 dólares en 2022.

Ahora bien, siendo los reyes del mercado hay batalla de por medio, como no podía ser de otra manera. ¿Quién ha ganado la batalla del coleccionismo desde los 90 hasta 2026? Analizamos el combate entre Magic y Pokémon, el duelo eterno dentro de los TCG.

Pokémon vence como coleccionismo y Magic como juego

No hay duda. Pokémon gana en coleccionismo y lo hace con más de 1000 Pokémon diferentes que coleccionar a día de hoy (2026). Sí, si te quedaste en los 90 y 2000 y pensabas que solo había 150 o 300 estás muy equivocado. Ahora hay más de 1000 y todo ello con expansiones del juego, nuevos sets, cartas raras, cartas todavía más raras, ilustraciones especiales, cartas doradas, Mega Ex etc.

Aquí no hay batalla posible porque aunque lógicamente Pokémon también sirve para jugar, el boom del anime, del juego del móvil, de las redes sociales, youtubers e influencers ha aumentado aún más las ganas de coleccionar y ha llevado a la élite del coleccionismo la actividad más importante del juego: abrir sobres.

Sí, abrir sobres es una de las experiencias que más llama la atención de los fans porque a la posibilidad de seguir sumando cartas a tu colección se une la emoción y tensión de poder encontrar auténticos tesoros con un valor monetario de tres, cuatro, cinco o hasta seis cifras en el mercado de Pokémon.

También existe la posibilidad de todo tipo de colecciones, desde completar un set específico como puede ser el último ‘Fuegos Fantasmales’ o a buscar cartas de un solo Pokémon o de un solo tipo. Fuego, agua, dragón, lucha... Charizard, Pikachu, Mew, Zacian, Umbreon... Hay de todo tipo y todo se puede coleccionar.

Además, Pokémon ha crecido mucho en su mercado gracias a la compra y venta de cartas de gran valor con una imagen fomentada por personajes del mundo del entretenimiento tan importantes como El Rubius en España o Logan Paul en Estados Unidos. Cartas simples en buen estado pueden tener un valor muy alto, pero si además las gradeas y la nota llega al 9 o al 10, las cifras de venta se disparan. ¿Qué es gradear? Mandar tu carta a una empresa que la autentica, la valora y la encapsula para que sea un material de coleccionismo aún más importante.

Magic por su parte es un juego, valga la redundancia, con el que se juega mucho más. Si en Pokémon coleccionar gana la partida en Magic lo más destacado es competir o, como mínimo, echarte unas partidas con tus amigos. Es más, muchísimos jugadores disfrutan de lo lindo apuntándose a torneos por un precio inferior a 40 euros donde pueden jugar y además se llevan producto de nuevos sets con los que elaborar sus mazos.

Los expertos confirman esta dualidad

En Libertad Digital nos hemos puesto en contacto con la mejor tienda de España de venta de cartas TCG, Metrópolis Center, afincada en Madrid y ganadora del galardón a la mejor tienda en 2025. Su director general es Omar Sagol.

Partida de Magic en Metrópolis Center

Pokémon gana la partida en coleccionismo: "Es un boom social a todos los niveles debido al anime, el juego de Game Boy, el de móvil... A nuestra tienda vienen personas de todas las edades y padres con hijos que ambos coleccionan Pokémon. Nadie se queda atrás. Además, Pokémon ha trabajado muy bien el tema de la escasez, es decir, saben cómo convertir cartas en algo muy especial porque no es fácil encontrarlas. Los denominados hits. Esa parte hace que a nivel de coleccionismo sea más potente, pero ojo a Magic porque está intentando ganar terreno en lo coleccionable con nuevas licencias. Como Final Fantasy o el Señor de los Anillos".

Eso sí, Omar destaca la profundidad de Magic en la jugabilidad y es ahí donde encuentra su punto fuerte: "Magic para mí es más difícil de jugar y es mucho más profundo. Pero cuando aprendes a jugar es difícil que te guste un juego más que Magic. Ahora incluso se ha empezado a jugar entre cuatro personas con Commander y eso ha hecho que se vuelva aún más social. Magic se recicla constantemente, se pueden hacer nuevas barajas, nuevas ilustraciones, colaboraciones... Incluso ahora se han abierto expansiones de Spiderman o el Señor de los Anillos".

Conclusión

No hay un ganador claro y eso es una bendición para los coleccionistas. Pokémon se lleva la palma a nivel de coleccionismo, pero Magic sigue siendo más para jugar. Eso hace que cada uno tenga un gran éxito en su campo y pueda competir en el otro. ¿Acaso hay una guerra mejor que aquella en la que todos disfrutan y nadie pierde? Pues eso tenemos con Pokémon y Magic.