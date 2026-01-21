El 2026 trae el Mundial... y el Campeonato Internacional Pokémon de Europa

No solo del Mundial de fútbol vive el hombre y este año 2026 también hay un torneo de gran magnitud en el mundo de los TCG. El torneo Pokémon de Europa 2026 se jugará en Londres del 13 al 15 de febrero de 2026

Pokémon España ha emitido un comunicado para explicar las partes más importantes del evento:

Del 13 al 15 de febrero de 2026, competidores de todo el planeta viajarán hasta Londres para enfrentarse en el Campeonato Internacional Pokémon de Europa (EUIC) 2026 en las categorías de videojuegos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Pokémon GO y Pokémon UNITE. Después de tres días de intensos combates y competición amistosa, los mejores jugadores recibirán invitaciones directas al Campeonato Mundial Pokémon 2026, que se celebrará en San Francisco, California (EE. UU.) en agosto, premios conmemorativos, sobres de mejora de JCC Pokémon y más de 500 000 USD repartidos entre las cuatro categorías. Los fans podrán seguir toda la acción desde casa sintonizando la retransmisión en inglés del campeonato en los canales oficiales de Pokémon del 13 al 15 de febrero de 2026. Además, los espectadores podrán obtener las siguientes recompensas digitales mientras ven la transmisión en directo oficial del EUIC Pokémon 2026 [1]: Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura : El Typhlosion de Hisui con el que Yuma Kinugawa ganó el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 [2].

: El Typhlosion de Hisui con el que Yuma Kinugawa ganó el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 [2]. JCC Pokémon Live : cuatro sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes2, accesorios para barajas y chaqueta de Mega-Charizard X para el avatar, y dos cartas de rareza Rara Ilustración Especial de Megaevolución-Héroes Ascendentes [3].

: cuatro sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes2, accesorios para barajas y chaqueta de Mega-Charizard X para el avatar, y dos cartas de rareza Rara Ilustración Especial de Megaevolución-Héroes Ascendentes [3]. Pokémon GO : investigación temporal única con Dewgong, inspirada en el equipo ganador del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 de Eric "NiteTimeClasher" Wang, 15 Caramelos Seel ++, 20 MT de ataque cargado, 20 MT de ataque rápido y una MT élite de ataque cargado3.

: investigación temporal única con Dewgong, inspirada en el equipo ganador del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026 de Eric "NiteTimeClasher" Wang, 15 Caramelos Seel ++, 20 MT de ataque cargado, 20 MT de ataque rápido y una MT élite de ataque cargado3. Pokémon UNITE: una pegatina del EUIC Pokémon 2026 en el juego2 y una medalla potenciadora de platino de Charizard3 que se puede usar para modificar las estadísticas de tus Pokémon

Estos serán los horarios:

Por último, comentar que como es un torneo en el que el público es un factor importante, tanto en la práctica del juego como a nivel de coleccionismo, los espectadores desde casa pueden obtener recompensas en el juego mientras ven la retransmisión oficial de Pokémon.