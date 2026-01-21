Así nació el traje negro de Spiderman: de una idea de 220 dólares al origen de Veneno

Un evento palomitero de por medio. Un traje que aparecía de repente y nadie sabía por qué. Spiderman pasaba de sus habituales colores rojo y azul al negro. Sus poderes aumentaban. Su ira también. ¿Qué es ese traje? ¿Qué oculta? Pues nada más y nada menos que la era del traje negro de Spiderman, la etapa que cambió el cómic para siempre. Y la misma se puede comprar ahora por diez euros en el formato Essential y también se puede seguir comprando el Marvel Héroes con más material incluso.

Antes de ponernos el traje negro y entrar en materia, vamos con el análisis técnico de ambos cómics:

Autores en ambas ediciones: Tom DeFalco al guion con Rick Leonardi y Ron Frenz al dibujo Essential: tapa blanda, contiene The Amazing Spider-Man 252-261, 240 páginas y un precio de 9,99 euros. Marvel Héroes: tapa dura, contiene Amazing Spider-Man 252-274, Annual 18 y 19, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man 111, Web of Spider-Man 6 y What If 46, 728 páginas y un precio de 48 euros.

Vamos con la reseña

Un traje que ocultaba mucho más

En Libertad Digital ya reseñamos el evento Secret Wars, pero hacemos un recordatorio sin ningún tipo de problema porque fue ahí donde nació el traje negro de Spiderman y, por tanto, se inició esta era. Imaginen que los héroes y villanos del universo Marvel son llevados a un campo de batalla en el que tienen que luchar unos contra otros. Ambos bandos llegan allí, sin saber qué o quién les ha llevado a esa situación, y se dan cuenta de que para sobrevivir toca luchar. Muy pronto entrarán en conflicto y para garantizar su victoria tendrán que formar alianzas y grupos basando su estrategia en lo táctico y psicológico. Todo ello mientras intentan averiguar por qué están allí y quién es el enemigo real que se alza por encima de toda esta batalla.

Pueden leer la reseña aquí:

Ese evento abrió la era del traje negro de Spiderman. En ambos tomos llegamos justo después del evento con el regreso a Nueva York de Peter. Viviremos de primera mano sus días iniciales con el traje, la sorpresa de la gente ante ese nuevo Spiderman y los modos de interacción que tiene Parker con él. Al principio todo muy bien, pero poco a poco el traje empieza a darle problemas. Tal es así que necesitará la ayuda de Los Cuatro Fantásticos y los conocimientos de Reed Richards.

Lo mejor de esta etapa es que supuso un momento histórico para el personaje y acabó desembocando primero en un gran villano y luego en el actual antihéroe Veneno. Eso sí, esa parte no la veremos aquí, sin embargo, sí tendremos momentos importantes en el proceso de descubrimiento del simbionte.

Bien es cierto que hay grapas que son muy de relleno con villanos de tabla media para abajo. Esto es lo normal en estas épocas aunque siempre con algo de contenido que vale la pena. Eso sí, las grapas potentes son maravillosas y como ya he dicho varias veces, históricas.

A nivel de extras, el Essential va más al grano y no tiene demasiado, pero sí el Marvel Héroes ofrece análisis del contexto histórico y mucho más contenido para los coleccionistas.

A nivel de dibujo, el poderío del traje negro es evidente y aquí se hace patente en todo momento. No sé a ustedes, pero a mí hay momentos en los que el negro me gusta más que el tradicional. Por cierto... ¿Saben cómo nació este traje? Un lector llamado Randy Schueller mandó una carta con la idea y Marvel quiso comprársela. Se llevó 220 dólares por la compra de los derechos. Sé lo que están pensando y estoy totalmente de acuerdo con ello.

¿Qué es mejor? ¿El Essential o el Marvel Héroes? La respuesta en este caso es clara. Uno es para picotear y tener un resumen de la etapa y el otro para meterse de lleno en ella. Uno cuesta 10 euros y el otro mucho más y eso ya nos da una pista del contenido de ambos. En ambas situaciones sales ganando y solo advertiría a los más jóvenes sobre el estilo narrativo de la época. Aunque hay mucho texto y explicación con narración en off, el entretenimiento está asegurado.

Conclusión: una etapa histórica que hay que leer una vez en la vida. Ya sea en un modo más contenido o con el Marvel Héroes que engloba muchas más grapas. Si eres fan de Spiderman es, nunca mejor dicho, esencial. Ambas opciones funcionan aunque la de Marvel Héroes ofrece mucho más en todos los sentidos. Si gustan, disfruten de la lectura.