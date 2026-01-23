Llega la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket: Mega-Gardevoir

El grupo The Pokémon Company ha anunciado hoy que la nueva expansión para el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, titulada Desfile de Ensueño, estará disponible en todo el mundo a partir del 29 de enero de 2026. Además, próximamente habrá cambios en la función de intercambios y partidas de la aplicación.



Nueva expansión: Desfile de Ensueño

Los nuevos sobres de mejora Desfile de Ensueño, con la imagen de Mega-Gardevoir, elevarán la experiencia de coleccionar y jugar partidas. Esta expansión trae nuevas cartas de Pokémon ex Megaevolución, como por ejemplo el Pokémon legendario Ogerpon, que debutará en JCC Pokémon Pocket como Ogerpon Máscara Turquesa ex. Además, esta expansión incluye cartas con ilustraciones inspiradas en un festival muy colorido y las nuevas cartas de Entrenador de Estadio que van a revolucionar las partidas.

Novedades en la aplicación

Nueva función de mensajes: El 29 de enero, se añadirá una función de mensajería a los intercambios de la aplicación. Se podrá elegir entre mensajes predeterminados que permitirán hacer saber si quieren una carta de la lista de deseadas o una carta en otro idioma.

A partir del 29 de enero, la función de partidas individuales incluirá una opción para jugar partidas aleatorias. En ellas, la baraja del rival será una sorpresa hasta que empiece la partida.

Próximos eventos