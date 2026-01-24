Así es el coleccionismo de cartas Pokémon en 2026: de jugar y coleccionar, a cartas con valor de cinco millones

Bienvenidos al mundo del coleccionismo de cartas Pokémon. Un mundo que ha cambiado mucho desde los años 90 y que ha seguido explotando dentro de la cultura pop por el anime, las películas, los juegos de móvil y por supuesto el denominado TCG (Trading Card Game/Juego de cartas coleccionables). Antes se jugaba y se coleccionaba. Ahora, sobre todo, se colecciona y se mercadea con las cartas.

Hoy os explicamos los fundamentos básicos en la actualidad y a día de hoy lo que más funciona en redes sociales son las aperturas de sobres. Se puede hacer de varias maneras, con las Cajas de Entrenador de Élite, ETB, que aparte de nueve sobres de la expansión que sea, incluye todo lo necesario para jugar. Aquí os dejamos un ejemplo de la más reciente, la ETB de Fuegos Fantasmales.

Si tu objetivo es solo jugar, más allá de lo que pueda dar a nivel monetario o coleccionista las cartas que tengas, las ETB son las mejores opciones ya que incluyen dados, marcadores, una carta especial de promoción, un lote de energías para poder competir y lo más importante, nueve sobres que ayudan a conformar una primera baraja.

¿Qué se busca con estos sobres? Cartas concretas, sobre todo los denominados "hits". Cartas raras, con ilustraciones diferentes o con artes más destacados que ni mucho menos salen en todos los sobres. Esa es parte de la magia, tener suerte con los sobres. Si una carta como el denominado ‘Mega Charizard Ex’ sale en un sobre de cada 40, por poner un ratio aproximado, el coleccionista buscará dicha carta a toda costa.

Algunas cartas, como el propio Charizard que antes mencionaba, están valoradas en 500, 800 o más de 1000 euros. Existen además convenciones donde comprar, vender e intercambiar cartas. Además de las lógicas tiendas en las que se puede conseguir todo tipo de producto, incluyendo las denominadas cartas sueltas, que se pueden comprar directamente sin necesidad de buscarlas en la apertura de sobres.

Un mundo en constante crecimiento, con cifras que rompen el mercado y con cuatro idiomas predominantes: inglés, japonés, español y coreano. Dependiendo de cada idioma, una carta puede valer más o menos. También existe la posibilidad de gradear las cartas, con empresa como PSA que se dedican a encapsular las cartas y valorarlas. Un Pokémon normal puede pasar de costar 5 euros a llegar a las tres cifras solo por alcanzar la nota perfecta: el 10. ¿Saben cuánto dinero se ha pagado por un Pikachu? Cinco millones de euros. Así funciona este mundo.

En Libertad Digital hemos hablado con expertos en la materia como el director de Poke Chewe, Jonathan Ortega, que nos ha analizado el cambio de idiosincrasia de este mundo: "Para mí el mayor cambio ha sido que el coleccionismo ha pasado de ser algo nostálgico a convertirse en algo más. Ya no es de nicho. Hay todo tipo de protagonistas en este mundo, incluyendo aquellos que se dedican al negocio. Eso quizá ha perjudicado al mundo del coleccionismo. A día de hoy el mundo ha explotado a todos los niveles. Se abre una tienda cada muy poco tiempo. Hay máquinas expendedoras de sobres en cada esquina y encontrar sobres ya no es tan fácil como antes".

Siguiendo por este camino, Madrid es una de las ciudades con más posibilidades de cara al coleccionismo ya que tiene una gran cantidad de opciones, incluyendo el poder comprar cartas individuales. Omar Sagol, director general de Metrópolis Center, habló con LD y también nos explicó cómo funciona el negocio de los productos sellados, es decir, productos que no se abren al comprarlos para poder mercadear con ellos después cuando el tiempo y la escasez aumentan su valor.

"Al ser productos coleccionables tienen una tirada limitada. No se siguen imprimiendo de manera constante. Ellos deciden por ejemplo sacar en España 10.000 ETB y no sacan más. Hay gente que lo guarda y no solo para vender sino para tenerlas por estética. No siempre se revalorizan los productos, porque si fuese siempre así la gente se metería en esto y no en la Bolsa. Aquí vienen cientos de personas a vendernos su cartas sueltas", nos contó Omar.

Partida de Magic en Metrópolis Center

En pleno 2026, el mundo Pokémon ya no solo es un juego de cartas... ¡Es mucho más!