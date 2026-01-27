El Gobierno aprueba la conmemoración del Centenario la Generación del 27 sin Sánchez Mejías

El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se crea y se regula la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, un "humilde homenaje" a una generación que no fue simplemente un grupo de poetas "brillantes". Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido eliminar sectariamente la figura del torero Ignacio Sánchez Mejías en los actos oficiales. Sánchez Mejías fue amigo de los poetas de esa generación y jugó un papel esencial como organizador y anfitrión en los encuentros fundacionales de ese movimiento literario en 1927.

El anuncio lo ha hecho este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que la Generación del 27 representó la culminación de la "llamada Edad de Plata de la cultura española".

"Es un humilde homenaje a una generación que no fue simplemente un grupo de poetas brillantes. Representó la culminación de la llamada Edad de Plata de la cultura española. Un movimiento cultural que resultó fundamental para la visibilización de la mujer en nuestra irrupción en la vida pública y artística gracias al papel de Las Sinsombrero", ha afirmado.

Esta iniciativa nace con el objetivo de impulsar y coordinar actividades a lo largo de todo el país para celebrar esta cita. La ministra ha recordado que artistas como Maruja Mayo, María Zambrano o Rosa Chacel desafiaron las normas sociales de la época y participaron activamente en la renovación cultural de España. "Siguen siendo, y muy necesario además, fuente de inspiración para nosotras y para el resto de la sociedad casi 100 años después", ha indicado.

El pasado mes de junio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, impulsaron la celebración del Centenario en un acto en el que presentó a las entidades encargadas de la organización y diseño de la celebración. El programa de actividades promovido por el Ministerio de Cultura estará formado por distintos ejes temáticos y contará con un equipo formado que trabajará en una programación "plural, representativa y de proyección internacional".

La Comisión Nacional para la celebración del Centenario de la Generación del 27 estará presidida por el Ministerio de Cultura y la vicepresidencia estará a cargo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres. Además, también participarán el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el Ministerio de Hacienda; Acción Cultural Española, el Instituto Cervantes, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Fuente Vaqueros y las fundaciones Federico García Lorca, Gerardo Diego, María Zambrano, Rafael Alberti, y Ortega Marañón, las Universidades de Granada, Sevilla o la Complutense de Madrid.