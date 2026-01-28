El Sello de Akira: fin de Daredevil y renacimientos de Capitán América y el Castigador

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de enero, analizamos el fin de Daredevil y los relanzamientos de Capitán América y el Castigador.

Este Castigador promete

Venimos de un Castigador que desapareció del mapa por el asalto al Capitolio. Sí, como lo leen. Se lo explico. Marvel cambió casualmente la imagen más emblemática del personaje para desmarcarse de lo sucedido en 2021. Durante dicho asalto hubo un símbolo que los amantes de los cómics reconocieron al instante y ese no era otro que la famosa calavera blanca sobre fondo negro que representa a uno de los personajes de Marvel, el Castigador, y que algunos de los asaltantes portaban.

¿Qué hizo Marvel? Cogieron la nueva cabecera del personaje guionizada por Jason Aaron y dibujada por el español Jesús Saiz y transformaron la calavera. La cambiaron. Ojo spoiler: encima la etapa acabó con Frank Castle en el infierno.

Pasada esta transición ahora llega esta miniserie Red Band, es decir, sin censura, en la que vemos al Castigador con amnesia. Además, Kingpin aparece de fondo con una trama sospechosa que relaciona a ambos personajes. Pues bien, dicho esto os confirmo lo que queréis saber: sí, este es el Castigador bestia y contundente de siempre.

Hay sangre, acción, tiros y un Castigador amnésico que, cuidado, también tiene humor negro de por medio. A mí me ha encantado, la verdad. Tiene muy buena pinta y el dibujo de termina de redondear la faena. Conclusión: me ilusiona mucho este Castigador de Benjamin Percy con dibujo de Julius Ohta.

Por cierto, cuando acabe esta miniserie llegará una nueva cabecera.

Precio: 2 euros

El Capi de Zdarsky es diferente y hay dos

Vamos por partes y con escudo en mano. En esta historia no hay un solo Capitán América sino que hay dos. Uno, el original, que se despierta del deshielo para seguir siendo el Steve Rogers que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y hay otro, nacido de las cenizas del 11-S que vive en nuestro mundo actual y que tiene una visión de la vida y de la justicia muy diferente.

Zdarsky nos ofrece dos tiempos narrativos con cada Capitán para comprender de dónde viene cada uno y cómo se adaptan a los tiempos que se viven actualmente. Ahí radica la magia de este primer arco. Me ha gustado mucho el tratamiento de ambos capitanes y las ideas que se establecen en esta primera grapa triple.

Ojo, se nota que es un inicio y por tanto hay más explicaciones que acción. Le sienta bien el formato de triple grapa porque quizá con la primera y la segunda no se generaría expectación por la cabecera. Veremos cómo sigue, pero ya de por sí ver a Valerio Schiti al dibujo vale la pena.

Precio: 6,50 euros

Por fin acaba Daredevil

Jamás pensé que diría esto de un cómic de Daredevil, concretamente de su cabecera principal, pero a nivel de guion, menos mal que se acaba la etapa de Saladin Ahmed. No sé muy bien qué ha querido hacer este señor durante casi 30 grapas, pero el resultado ha sido francamente decepcionante.

Primero tuvo un arco inicial que duró una eternidad y que contó en cada grapa muy poquitas cosas. Se salvó el dibujo. Después hizo un trasbordo extraño con una historia sobre hongos. Nuevamente se salvó el dibujo. Y ahora ha recuperado a Kingpin para dejar las cosas a medias y no llegar a ningún sitio. ¿Qué se salvó? El gran dibujo de José Luis Soares.

Esta última grapa viene a ser más de lo mismo y aunque es gustoso ver a Elektra y Daredevil darse de golpes con Kingpin... no sirve para nada si no me cuentas algo más importante. Fin de la etapa con un claro suficiente tirando a suspenso general. Por cierto, ahora tocará esperar hasta el verano en España para ver la nueva etapa de Stephanie Phillips and Lee Garbett.

Precio: 3,30 euros.