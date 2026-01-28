Muere Sal Buscema, el genio detrás de los cómics de Spiderman, Capitán América o Hulk

Ha muerto Sal Buscema, el genio de los cómics detrás de Spiderman, Capitán América o Hulk. El fallecimiento tuvo lugar el pasado viernes, pero la noticia se dio a conocer en las últimas horas. Sal murió a los 89 años de edad, a solo tres días de cumplir los 90.

Nacido el 26 de enero de 1936 en el neoyorquino barrio de Brooklyn debutó en los cómics con la cabecera Gunhawk (1968), y después llegó a la élite como entintador de su hermano John en Estela Plateada. Conan el Bárbaro, Spiderman, Capitán América o Hulk... Sal fue referente con todos ellos y su trabajo ha trascendido a todos los niveles.

Así describía el propio Sal a personajes como Hulk: "Es un anti-héroe, y sin embargo, debido a su increíble poder... mira todas las cosas fantásticas que es capaz de hacer. Ese es el disfrute y la estimulación constante que tuve con este personaje".

Unido a todo tipo de personajes, Sal fue, es y será santo y seña de la editorial Marvel. Buscema siempre dijo que si tenía que elegir se quedaba con la casa de las ideas: "Siendo yo mismo dibujante, quiero ser fiel a los lápices... Mi filosofía personal es ser tan fiel al dibujante como me sea posible. Elijo el método Marvel, por mucho, donde el dibujo marca la historia. Trabajar con guion completo es un aburrimiento absoluto".

Siempre fiel a sí mismo, su método de trabajo y de dibujo ha sido estudiado incluso en las universidades. Su modo de arte vivirá siglos: "Desarrollé la creencia de que nadie puede enseñarte a ser artista. Tienes que aprender por ti mismo... Aprendí directamente en el trabajo".