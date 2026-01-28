Nick Furia vs SHIELD: un cómic de espías que recuerda a las mejores novelas del género

¡Qué bueno es el personaje de Nick Furia en los cómics y lo poco que se saca su figura últimamente! Como buen fan de las novelas de espías, las historias que tienen que ver con el capo de SHIELD, es decir, la organización encargada de, a veces, defender a la humanidad de los oscuros peligros que corre, me encantan. En esta ocasión, os traemos a la sección una que perfectamente podría tener al agente 007 como protagonista. Soy Furia, Nick Furia.

Fuera de bromas y paralelismos, este cómic que sale en la línea editorial de Must Have de Panini va mucho más allá de lo que es el mundo del tebeo superheroico, porque, aunque está dentro del universo de Marvel, va más allá de lo habitual y, ficción de por medio, se pega mucho a la realidad que se vive en este tipo de género.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Bob Harras, dibujo de Paul Neary, contiene Nick Fury vs. SHIELD 1-6, tapa dura, editorial Panini, 296 páginas y un precio de 25 euros.

Vamos con la reseña

El germen del Soldado de Invierno

Si recuerdan la mejor película del UCM, el guion nos llevaba a un Capitán América traicionado por SHIELD y perseguido como si él fuese el malo de la historia. Pues bien, Bob Harras estuvo allí primero. Porque esta historia de Nick Furia es muy similar. Algo huele mal en SHIELD cuando una misión de rescate de un artefacto falla y Furia pasa de ser el jefe del cotarro a tener que luchar por su vida. Como el Soldado de Invierno, pero con el Coronel. Coronel de Invierno, por tanto.

Bob Harras te mete con su guion en la historia nada más comenzarla. Esto parece de cajón, aunque no siempre lo es. Algunas historias tardan en engancharte. Esta no. Como las mejores novelas de espías, rápidamente entras de lleno en el misterio y cada actor dentro del guion se convierte no solo en sospechoso, sino también en parte de una trama que el lector intenta desgranar con el paso de las viñetas. Sí, si te estás preguntando si te toca adivinar qué está pasando, aciertas, y eso es de las cosas más divertidas de esta experiencia.

Por otro lado, el mejor Nick Furia está aquí. El más irónico, malhumorado y contundente. El jefe está al otro lado del conflicto y ahora, como supuesto villano, tiene la mala leche por las nubes. Eso hará que haya mucha conversación interesante, acción por doquier y humor negro para dar y tomar. Contenido serio, adulto y muy llevado al thriller. Además, Harras hace que muchos personajes secundarios cobren importancia y el universo que rodea a SHIELD está reflejado a la perfección sumando un punto de ciencia ficción excelso.

Respecto al dibujo, Paul Neary está a un nivel prodigioso y sigue la estela de ese toque independiente y oscuro de cómics como V de Vendetta o los que firma Bill Sienkiewicz, que además aquí dibuja las portadas de cada grapa. Seis en total. Todas ellas con mucho contenido y yendo siempre de menos a más.

Aviso para navegantes que gustará a los veteranos y hará activar una alerta a los más apegados a la narrativa descomprimida. Mucho texto. Mucha explicación. No en el sentido de la eterna voz en off, pero sí con mucho diálogo. Para mí no es malo, todo lo contrario; sin embargo, esto hace que mi recomendación sea de una lectura relajada y sin prisas. Nada de acabarse el cómic en una tarde por ir corriendo. Es una historia para disfrutar y paladear.

Conclusión: más que un Must Have de Nick Furia o Marvel, es un Must Have de espías. Totalmente recomendable para fans del género. Oscuro, interesante y repleto de acción. El Nick Furia original en su máxima expresión. Si gustan, disfruten de la lectura... con o sin parche.