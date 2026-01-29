Grosso modo, la historia es la siguiente: el domingo por la tarde, el escritor David Uclés comunicaba en Instagram, con la voz de un yogui somnoliento, que se rajaba de la undécima edición del festival Letras en Sevilla, coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, y que tenía por nombre 1936: ¿La guerra que todos perdimos?, porque asistían Aznar y Espinosa de los Monteros, pese a conocer desde hacía meses el plantel de convocados; el académico y el periodista, en un comunicado, lamentaban "el sectarismo y la ignorancia" del último Premio Nadal, "claro indicio de que hay sectores ideológicos en España que no desean debates ni razones"; este lunes, el cofundador de Zenda declaraba en LD: "Reacciones como la de Uclés demuestran la necesidad de estos debates y también demuestran que hay gente que necesita las heridas abiertas y las trincheras abiertas para vivir en ellas y de ellas"; al día siguiente, anunciaba el aplazamiento sine die de las jornadas ante "la intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla", y Uclés, jaleado por Ione Belarra, el jefe de esta, Pablo Iglesias, o el director del Cervantes, Luis García Montero, festejaba su "victoria".

Este jueves, LD ha entrevistado al presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, de quien el autor recomendado por el yerno de Sabiniano en TikTok dijo "que ayudó a fundar un partido –Vox– que atenta contra mi libertad de expresión, contra mi derecho a existir y que defiende unos valores que no comparto y contra los que lucho, unos antivalores". El exportavoz parlamentario de Vox lamenta que haya "ganado la batalla la extrema izquierda" y anuncia que "a la misma hora, en la misma ciudad", dará una charla: "Quien quiera venir, que venga".

P: Menuda aventura...

R: No he dicho absolutamente nada en ningún sitio porque no quiero contribuir a la promoción de alguien que creo que hace todo esto porque saca un libro ahora y necesita venderlo.

P: ¿Uclés ha desbarrado? ¿Pagará el precio de semejante desplante?

R: Vivimos en un entorno en el que las ideas de izquierdas, de extrema izquierda, de la izquierda más radical, se toleran hasta el infinito, y cualquier disenso es inmediatamente condenado al silencio. Si fuese al revés, hubiera sido un escándalo. Imagínate que soy yo el que dice: 'Me bajo porque no quiero hablar con gente de extrema izquierda, con marxistas que defienden a los que más asesinatos han cometido en la Historia de la Humanidad y más daño físico han hecho a tantos pueblos'. Si hago eso, cae sobre mí todo el peso del panorama político, mediático, cultural…, pero como son de izquierdas, se les tolera todo. Por eso creo que no hay que dejarles un milímetro. No entro en la decisión de haber suspendido esto. Yo no lo hubiera hecho. Lo que sí te digo es que ese día a esa hora voy a estar en Sevilla dando una charla, con total seguridad.

P: ¿Puede dar más detalles?

R: Todavía no lo he anunciado, pero lo tengo bastante avanzado. A la misma hora, en la misma ciudad; el sitio lo confirmaré en unas horas. Quien quiera venir, que venga. Hablaré de otras cosas, ya veré sobre qué, pero yo no me dejo cancelar por un tipo que está promocionando su libro. Evidentemente, voy a hablar de la libertad. Eso es seguro.

P: ¿Cómo se enteró de la suspensión de las jornadas?

R: Me he enterado por redes sociales, también de la cancelación. Pero bueno, eso es secundario. Lo importante es que ha ganado la batalla la extrema izquierda, y no la tenía que haber ganado. Yo defiendo su libertad –la de Uclés– de no ir a un acto de estos. Su libertad de ser un maleducado y de no ir después de haber confirmado que iba sabiendo, perfectamente, de la naturaleza del evento. Quiero recordar que en la edición del año pasado yo ya estuve. No es que sea una sorpresa. Y el evento se lleva celebrando muchos años. Y ha habido siempre asistencia de todo el espectro del pensamiento. Para mí no fue una sorpresa que participara gente del PSOE, de IU, de partidos que han hecho mucho daño a España. Pero, precisamente, voy para debatir con ellos.

P: Finalmente, por curiosidad, ¿había leído algo de Uclés?

R: No le conoce nadie fuera del mundo literario. Por eso ni lo menciono. No se merece la promoción que se está llevando. Sólo ha publicado un libro. Como promotor, ha tomado la vía de promocionarse en redes a través de escándalos, de ataques como el que hizo a Ayuso…, es un niño consentido al que se le han tolerado muchas cosas porque se sitúa en la izquierda.