Plácido Domingo encabeza el cartel de La Rioja Festival

La Rioja Festival celebrará su quinta edición del 14 al 24 de mayo con una programación que confirma su consolidación como una de las grandes citas culturales del norte de España. El cartel, encabezado por Plácido Domingo, fue presentado este miércoles en Bodegas Marqués de Vargas, en un acto conducido por el director artístico y fundador del certamen, el guitarrista riojano Pablo Sáinz-Villegas.

Bajo el lema ‘Crisol’, el festival propone un encuentro entre música, patrimonio y territorio, con diez conciertos repartidos por toda la geografía riojana y más de cuarenta experiencias que combinan creación artística, enoturismo, gastronomía y paisaje. El proyecto cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja, además del respaldo de numerosas empresas e instituciones, con el objetivo de proyectar internacionalmente la comunidad a través de la música.

El gran acontecimiento de esta edición llegará el sábado 23 de mayo en Riojaforum, con la actuación de Plácido Domingo, acompañado por la orquesta ADDA Simfònica bajo la batuta de Josep Vicent. El concierto, concebido como una gala lírica de ópera y zarzuela, reunirá también al tenor Xabier Anduaga, la soprano Sabina Puértolas y a la legendaria Lucero Tena, icono internacional de las castañuelas, en un recorrido por el gran repertorio lírico español e internacional.

Este concierto central simboliza el espíritu de la quinta edición del festival, un punto de encuentro entre grandes figuras de la música, espacios patrimoniales y la voluntad de compartir la música como experiencia transformadora.

La nueva reaparición de Plácido Domingo

Plácido Domingo no se ha retirado oficialmente de los escenarios, pero desde 2019, tras salir a la luz acusaciones de acoso sexual que provocaron la cancelación de numerosos contratos, sobre todo en Estados Unidos, dejó de actuar con regularidad, especialmente en ópera escenificada. La polémica comenzó con una cancelación de la actuación de La Ópera de Dallas, fue repudiado por compañeros y empleados retirándose de la Met Opera, se vio obligado a dimitir como director de la Ópera de Los Ángeles...

El tenor siempre ha negado las acusaciones, pese a ello, en sus primeros comunicados pidió perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual: "Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma". Más tarde se arrepintió de no defenderse antes de los ataques: "Me he equivocado al guardar silencio todo este tiempo; ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho", confesaba Plácido Domingo

Después de aproximadamente dos años de ausencia, regresó a cantar en 2022 en el Teatro Real de Madrid, y desde entonces sus apariciones han sido esporádicas, centradas principalmente en conciertos, galas o labores de dirección, sin que haya anunciado una retirada formal de la actividad musical.

La inauguración: la Carroza del Real

La inauguración tendrá lugar el jueves 14 de mayo en la Plaza del Mercado de Logroño, con la llegada de La Carroza del Real, el escenario itinerante del Teatro Real dentro de su proyecto Cerca de ti. La propuesta inaugural consistirá en un recital lírico de cuatro voces y piano, con arias, dúos y conjuntos de ópera y zarzuela, y obras de Puccini, Verdi y Bizet, junto a compositores españoles como Sorozábal y Chapí.

El festival recorrerá distintos enclaves de La Rioja como Casalarreina, San Millán de Yuso, Alfaro, Valvanera, Viniegra de Abajo y Enciso. Entre los protagonistas destaca el Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de Música 2018, que actuará el 15 de mayo en Casalarreina junto al barítono José Antonio López, así como el recital del laudista José Miguel Moreno en el Monasterio de San Millán de Yuso, referente mundial de la interpretación histórica.

Pablo Sáinz-Villegas volverá a protagonizar otro de los grandes hitos del programa el sábado 16 de mayo en Riojaforum, con el concierto ‘Noche Española’, un viaje por algunas de las páginas más emblemáticas de la música española y sus resonancias populares. Considerado por la crítica internacional como "el embajador global de la guitarra española" (Billboard), el músico riojano encarna la vocación del festival de unir excelencia artística, identidad cultural y proyección internacional. "La Rioja Festival es una invitación a dejarnos transformar por la música y por los lugares que nos definen. Queremos que cada concierto sea un cruce de caminos entre emoción, patrimonio y comunidad", ha señalado Sáinz-Villegas.

El 22 de mayo, Alessio Bax y Lucille Chung ofrecerán en Alfaro un concierto de piano a cuatro manos con un repertorio que abarca desde Bach y Schubert hasta Debussy, Piazzolla y la compositora residente Andrea Casarrubios. Ese mismo día, el Museo Würth La Rioja acogerá la propuesta del trompetista Pacho Flores y el guitarrista Jesús ‘Pingüino’ González, una fusión de virtuosismo y mestizaje sonoro.

El sábado 23 de mayo por la mañana, el conjunto vocal VOCES8 Scholars actuará en el Monasterio de Valvanera, mientras que la arpista Sara Águeda y el actor Pepe Viyuela unirán música y palabra el domingo 17 de mayo en Viniegra de Abajo, en una propuesta inspirada en la poesía de Berceo.

La clausura llegará el domingo 24 de mayo en Enciso, con Pablo Sáinz-Villegas junto al cuarteto estadounidense Agarita, en un programa que incluye obras de su último trabajo discográfico y el estreno absoluto de ‘Itinerante’, de Andrea Casarrubios, reflejo del compromiso del festival con la creación contemporánea y el apoyo a nuevas voces.

La Rioja Festival volverá así a convertir enclaves históricos y paisajes singulares en escenarios vivos, celebrando la identidad cultural riojana a través de la música. Esta edición cuenta con la colaboración de empresas como Aresol, Keldai, Idealista y Marqués de Vargas, y las entradas y abonos ya están disponibles en la web oficial del festival.