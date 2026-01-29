The Core refuerza su vínculo con la industria audiovisual tras la nominación en los Premios Goya

La escuela audiovisual The Core, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, celebra la nominación a los Premios Goya de Eva Patricia Fernández Manzano, directora de Título del centro, en la categoría de Mejor Cortometraje Documental (Producción) por 'Disonancia'.

La escuela indicó que este reconocimiento pone de relieve la estrecha relación de The Core con la industria audiovisual profesional y refuerza el valor de un modelo formativo basado en la práctica, el contacto directo con el sector y la incorporación al aula de perfiles que desarrollan su actividad en producciones reales y de primer nivel. La presencia de profesionales en activo dentro del equipo docente permite trasladar al alumnado una formación alineada con los procesos, estándares y dinámicas actuales del audiovisual.

El logro de Eva Patricia Fernández Manzano, directora de Título en The Core y profesora en el máster de Producción Cinematográfica en la escuela, especializada en Dirección Audiovisual y Big Data, se suma a otros reconocimientos recientes obtenidos por profesionales vinculados a The Core en ediciones anteriores de los Premios Goya. Este hito reafirma la presencia constante del talento de la escuela en los proyectos de la Academia y consolida a The Core como un entorno formativo conectado con la realidad creativa, técnica y productiva del sector.

"El éxito de 'Disonancia' subraya la relevancia del compromiso creativo y la producción estratégica en el cine documental. Desde The Core, este tipo de reconocimientos se entienden como una consecuencia natural de una formación que impulsa el talento profesional y lo vincula con el sector real desde las primeras etapas de la formación", destacó la escuela.

Con esta nueva nominación, The Core apuntó que refuerza su posicionamiento como un punto de encuentro entre formación y profesión, "donde el aprendizaje se construye a partir de la experiencia real del sector y del contacto cotidiano con los profesionales que están dando forma al audiovisual contemporáneo".