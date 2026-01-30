Menú
Llega a España Héroes Ascendentes, la nueva expansión de las cartas Pokémon

Libertad Digital
Ya lo tenemos en España. The Pokémon Company International ha anunciado que Megaevolución-Héroes Ascendentes, la nueva expansión del JCC Pokémon, ya está disponible con los esperados Pokémon ex Megaevolución, nuevas localizaciones inspiradas en Leyendas Pokémon: Z-A y una nueva rareza: Rara Ataque Mega. Una colección pensada para sorprender a los fans con cartas inéditas, ilustraciones renovadas y productos especiales.

Tomando como inspiración el videojuego Leyendas Pokémon: Z-A, Megaevolución-Héroes Ascendentes introduce nuevos personajes y ubicaciones en JCC Pokémon. Los Entrenadores pueden descubrir cartas con nuevos Pokémon ex Megaevolución, como Mega-Dragonite ex, y Pokémon de Entrenadores. Además, los jugadores encontrarán populares Pokémon ex Megaevolución y Pokémon de Entrenadores que regresan con nuevas ilustraciones.

0f8b31b1-c606-a89d-223a-82dac4823432.png



Por si esto fuera poco, Megaevolución-Héroes Ascendentes también introduce una nueva rareza: Rara Ataque Mega, que cuenta con los nombres de los ataques en escritura katakana japonesa como parte de la ilustración de la carta

c3de0fda-e8b0-73ba-e271-c373357c5273.png

Calendario en España

El estreno de la expansión ha debutado en nuestro país con:

  • Colección de Megaevolución-Héroes Ascendentes (Erika/Laureano): Incluye dos sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, una carta de promoción de Tangela de Erika o de Komala de Laureano, y una moneda a juego.
  • Colección con pegatinas especiales de Megaevolución-Héroes Ascendentes: Incluye tres sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes; una carta holográfica de promoción de Charmander o Gastly; y una hoja con pegatinas de Mega-Charizard Y o Mega-Gengar, respectivamente, para personalizar portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

De cara al mes de febrero llegarán más oportunidades para los coleccionistas:

  • Caja de Entrenador Élite de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 20 de febrero de 2026):: Incluye nueve sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, una carta de promoción de Zekrom de N de estilo Rara Ilustración y varios accesorios del juego.
ac49f354-0b45-1ff3-e092-fea052fc5fb3.png
  • Minilata Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 20 de febrero de 2026): Incluye dos sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes junto con una tarjeta y una tarjeta adhesiva que muestran la ilustración de la minilata.
  • Colección con póster prémium de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 20 de febrero de 2026): Incluye 10 sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, una carta de promoción de Mega-Gardevoir ex o Mega-Lucario ex de estilo Rara Ataque Mega y un póster reversible a tamaño real con una ilustración de gran tamaño de la carta de promoción correspondiente.
  • Colección con pin deluxe Primeros Compañeros de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 20 de marzo de 2026): Incluye cinco sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, tres cartas holográficas de promoción (Chikorita, Tepig y Totodile) y un pin deluxe de Chikorita, Tepig y Totodile.
  • Colección Mega-Meganium ex, Mega-Emboar ex o Mega-Feraligatr ex de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 24 de abril de 2026): Incluye cuatro sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, una carta de promoción de Mega-Meganium ex, Mega-Emboar ex o Mega-Feraligatr ex, y una carta de gran tamaño con efecto 3D.
  • Lote de sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 24 de abril de 2026): Incluye seis sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes.

