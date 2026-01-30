Llega a España Héroes Ascendentes, la nueva expansión de las cartas Pokémon

Ya lo tenemos en España. The Pokémon Company International ha anunciado que Megaevolución-Héroes Ascendentes, la nueva expansión del JCC Pokémon, ya está disponible con los esperados Pokémon ex Megaevolución, nuevas localizaciones inspiradas en Leyendas Pokémon: Z-A y una nueva rareza: Rara Ataque Mega. Una colección pensada para sorprender a los fans con cartas inéditas, ilustraciones renovadas y productos especiales.
Tomando como inspiración el videojuego Leyendas Pokémon: Z-A, Megaevolución-Héroes Ascendentes introduce nuevos personajes y ubicaciones en JCC Pokémon. Los Entrenadores pueden descubrir cartas con nuevos Pokémon ex Megaevolución, como Mega-Dragonite ex, y Pokémon de Entrenadores. Además, los jugadores encontrarán populares Pokémon ex Megaevolución y Pokémon de Entrenadores que regresan con nuevas ilustraciones.
Por si esto fuera poco, Megaevolución-Héroes Ascendentes también introduce una nueva rareza: Rara Ataque Mega, que cuenta con los nombres de los ataques en escritura katakana japonesa como parte de la ilustración de la carta
Calendario en España
El estreno de la expansión ha debutado en nuestro país con:
- Colección de Megaevolución-Héroes Ascendentes (Erika/Laureano): Incluye dos sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, una carta de promoción de Tangela de Erika o de Komala de Laureano, y una moneda a juego.
- Colección con pegatinas especiales de Megaevolución-Héroes Ascendentes: Incluye tres sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes; una carta holográfica de promoción de Charmander o Gastly; y una hoja con pegatinas de Mega-Charizard Y o Mega-Gengar, respectivamente, para personalizar portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos.
De cara al mes de febrero llegarán más oportunidades para los coleccionistas:
- Caja de Entrenador Élite de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 20 de febrero de 2026):: Incluye nueve sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, una carta de promoción de Zekrom de N de estilo Rara Ilustración y varios accesorios del juego.
- Minilata Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 20 de febrero de 2026): Incluye dos sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes junto con una tarjeta y una tarjeta adhesiva que muestran la ilustración de la minilata.
- Colección con póster prémium de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 20 de febrero de 2026): Incluye 10 sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, una carta de promoción de Mega-Gardevoir ex o Mega-Lucario ex de estilo Rara Ataque Mega y un póster reversible a tamaño real con una ilustración de gran tamaño de la carta de promoción correspondiente.
- Colección con pin deluxe Primeros Compañeros de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 20 de marzo de 2026): Incluye cinco sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, tres cartas holográficas de promoción (Chikorita, Tepig y Totodile) y un pin deluxe de Chikorita, Tepig y Totodile.
- Colección Mega-Meganium ex, Mega-Emboar ex o Mega-Feraligatr ex de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 24 de abril de 2026): Incluye cuatro sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes, una carta de promoción de Mega-Meganium ex, Mega-Emboar ex o Mega-Feraligatr ex, y una carta de gran tamaño con efecto 3D.
- Lote de sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes (disponible el 24 de abril de 2026): Incluye seis sobres de mejora de Megaevolución-Héroes Ascendentes.