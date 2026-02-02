Denuncian ante la Audiencia Nacional la firma secreta de Cobo que entrega el Valle de los Caídos a Sánchez

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el pacto secreto entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el arzobispo de Madrid, José Cobo, en marzo de 2025 por el cual se legitimaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "resignificar" el Valle de los Caídos. La organización de juristas ha denunciado que el documento "carece de validez jurídica ya que fue firmado por una autoridad eclesiástica sin competencia para ello", tal y como informó este diario hace unos días

Según Abogados Cristianos, aunque el arzobispo de Madrid podía actuar como interlocutor en las conversaciones con el Gobierno, "no tenía potestad" para firmar un acuerdo que afecte a la naturaleza sagrada de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, "una basílica pontificia cuya modificación requiere la intervención expresa de la Santa Sede".

Abogados Cristianos ha indicado que esta "falta de competencia" convierte el documento en un "acuerdo informal, sin rango normativo, no publicado en el Boletín Oficial del Estado y sin capacidad para producir efectos jurídicos válidos". La fundación ha advertido de que "si el acuerdo es nulo, todas las actuaciones administrativas que se apoyan en él deben decaer, incluido el concurso de ideas y cualquier proyecto derivado del mismo". El concurso de ideas fue resuelto en el mes de noviembre con el proyecto 'La base y la cruz', de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L, como ganador.

En paralelo, Abogados Cristianos ha recordado que la sacralidad de un templo "no puede fragmentarse, y que no es jurídicamente admisible distinguir entre zonas 'religiosas' y zonas 'civiles' dentro de una basílica". "La Basílica del Valle de los Caídos es un lugar sagrado en su totalidad, y cualquier intervención que limite o condicione el culto vulnera la libertad religiosa y el derecho de los fieles", ha añadido la entidad denunciante.

Por todo ello, la fundación ha solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar del acuerdo firmado entre Bolaños y Cobo, así como de todas las actuaciones administrativas que traen causa del mismo, incluido el concurso de ideas y cualquier intervención material en el recinto, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

"No se puede desacralizar un lugar sagrado mediante un acuerdo informal ni de forma parcial", ha argumentado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que ha insistido en que "existe una falta absoluta de legitimación y competencia por parte de quienes firmaron este documento". Castellanos ha expresado, no obstante, su confianza para que los tribunales "frenen este nuevo intento del Gobierno de utilizar el Valle de los Caídos como cortina de humo para desviar la atención de sus problemas políticos, vulnerando derechos fundamentales y el respeto debido a un lugar de culto".

Tres posibilidades y todas son polémicas

Libertad Digital informó hace unos días de las posibles hipótesis que rodean la firma secreta del cardenal Cobo: la primera de todas es que Cobo sí tenía algún tipo de autorización del Vaticano para firmar el escrito, pero nunca lo ha explicado. Según fuentes consultadas por este diario, "al parecer, fue el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin el que habilitó a Cobo para todas estas cuestiones -como el documento firmado con el Gobierno-, aún en tiempos del papado de Francisco".

La segunda hipótesis es que Cobo no tuviera jurisdicción -como él mismo ha reconocido públicamente más de una vez-, y firmase igualmente sin importarle. La tercera es que, existiera o no una autorización formal, el Gobierno recurriera a la firma de un alto cargo eclesial para venderlo como un aval de la Iglesia para intervenir en el Valle de los Caídos, utilizando la firma del cardenal Cobo como legitimación, pese a la oposición de sectores eclesiales y sin que conste una autorización explícita del Vaticano.

Tuviera o no jurisdicción el cardenal Cobo, la Archidiócesis de Madrid ha insistido desde hace tiempo que solo estaba acordada la "no desacralización" y que su papel era de "acompañamiento". Sin embargo, su arzobispo Cobo firmó un documento secreto que delimitaba qué partes del interior se consideran espacio de culto y cuáles no y autorizaba al Gobierno a intervenir en el Valle.