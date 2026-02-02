La marmota Phil anuncia seis semanas más de invierno en el Día de la Marmota 2026

Punxsutawney, una pequeña localidad del estado de Pensilvania, ha vuelto a convertirse este 2 de febrero en el epicentro de una de las tradiciones más singulares de Estados Unidos: el Día de la Marmota. Como marca el ritual, todas las miradas se han dirigido al amanecer hacia la madriguera de Phil, el famoso roedor encargado de pronosticar si el invierno está llegando a su fin o si, por el contrario, se prolongará durante varias semanas más.

🚨 Just in. Punxsutawney Phil's handlers have announced that the weather-predicting groundhog saw his shadow, forecasting six more weeks of winter. Happy Groundhog Day, everyone.pic.twitter.com/eOUMZNgqAY — Massimo (@Rainmaker1973) February 2, 2026

Esta edición, el dictamen no ha sido favorable para quienes esperan un adelanto de la primavera. Y es que Phil ha salido de su guarida y ha visto su sombra, señal inequívoca, según la tradición, de que el invierno se alargará durante seis semanas adicionales. El anuncio ha sido realizado por los miembros del Groundhog Club, responsables de custodiar y "traducir" la predicción del animal ante la expectación de los asistentes congregados en Gobbler’s Knob.

El acto central ha tenido lugar a primera hora de la mañana, coincidiendo con el amanecer en Punxsutawney, mientras cientos de personas presenciaban en directo el momento culminante de la ceremonia. Asimismo, muchas más lo seguían a través de retransmisiones en medios de comunicación en todas las partes del mundo. A pesar del carácter simbólico del evento, la expectación que despierta cada año no disminuye, consolidando a la marmota como uno de los animales más reconocibles de Estados Unidos.

El Día de la Marmota, una celebración que atrae turismo

La tradición establece que, si la marmota ve su sombra debido a un día soleado, el invierno continuará seis semanas más. En cambio, si no la ve, se interpreta como un anuncio de una primavera temprana. Aunque la fiabilidad del animal es limitada –las estadísticas sitúan su porcentaje de acierto en torno al 40%–, este detalle no resta popularidad a una celebración que combina superstición, historia y entretenimiento.

El Día de la Marmota cuenta con raíces profundas. La primera ceremonia documentada en Punxsutawney se remonta a finales del siglo XIX, aunque su origen se asocia a antiguas costumbres europeas vinculadas a los ciclos estacionales y a festividades precristianas relacionadas con el tiempo. Con la llegada de inmigrantes europeos a América del Norte, estas tradiciones se adaptaron al nuevo entorno, sustituyendo a otros animales por la marmota como figura central de la fiesta.

Con el paso del tiempo, el evento ha trascendido el ámbito local para convertirse en una cita de relevancia internacional, reforzada por su presencia en la cultura popular y el cine. Más allá de la predicción meteorológica, el Día de la Marmota es hoy una celebración que atrae turismo, mantiene vivo el folclore y recuerda, año tras año, la persistente fascinación humana por anticipar el futuro a través de los símbolos de la naturaleza.