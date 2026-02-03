Las 10 exposiciones que no te puedes perder durante el mes de febrero

Madrid comienza el mes de febrero con una de las agendas culturales más potentes del año. Museos nacionales, fundaciones y centros de arte de la capital coinciden estas semanas con exposiciones que van desde grandes nombres de la historia del arte hasta propuestas contemporáneas e inmersivas. Esta es una selección de diez muestras imprescindibles para disfrutar del arte en todas sus formas antes de que durante todo el mes.

'El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida'

El Museo del Prado marca un hito con El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida, la primera exposición dedicada a la fotografía en la historia de la pinacoteca. A través de más de un centenar de imágenes procedentes de sus propios fondos, la muestra permite observar cómo han cambiado tanto el museo como la forma de mirar el arte a lo largo del tiempo.

'Naturaleza de asfalto. Madrid hiperrealista'

En el Museo de Historia de Madrid, Naturaleza de asfalto. Madrid hiperrealista, de José Miguel Palacio, convierte la ciudad en protagonista absoluta. Más de 70 obras hiperrealistas retratan el pulso urbano y cotidiano de la capital, difuminando los límites entre pintura y fotografía. La entrada a la exposición es gratuita.

'Victoria Eugenia'

La Galería de las Colecciones Reales acoge Victoria Eugenia, una revisión histórica que rescata la figura de la reina consorte como una mujer clave en la modernización social y asistencial de la monarquía española. La muestra reúne documentos, retratos y piezas inéditas que arrojan una mirada más compleja y humana sobre su legado. Las entradas se pueden conseguir desde los ocho euros.

Exposición sobre Carmen Martín Gaite

En clave literaria, la Biblioteca Nacional de España dedica una gran exposición gratuita a Carmen Martín Gaite, con motivo del centenario de su nacimiento. Manuscritos, cartas, collages y objetos personales construyen un recorrido íntimo por la vida y obra de una de las escritoras fundamentales del siglo XX que se pueden disfrutar hasta el 17 de mayo.

'Hammershøi. El ojo que escucha'

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta desde el 17 de febrero una de las grandes citas del año con Hammershøi. El ojo que escucha, la primera gran retrospectiva en España del pintor danés, conocido por sus interiores silenciosos y atmósferas inquietantes. Las entradas se pueden conseguir desde los 10 euros.

'Anders Zorn' y 'Helen Levitt'

En el ámbito internacional, la Fundación MAPFRE ofrece dos exposiciones que abren en febrero: una dedicada al pintor sueco Anders Zorn, maestro del óleo y el grabado, y otra a la fotógrafa Helen Levitt, pionera en retratar la vida cotidiana de Nueva York con una mirada poética y social.

Ambas exposiciones se pueden visitar en la sala Recoletos desde el 19 de febrero al 17 de mayo de 2026 con entradas disponibles desde los tres euros.

'Wunderkammer'

Por otro lado, la ilustradora Ana Juan protagoniza Wunderkammer en CentroCentro, una exposición gratuita que amplía su universo creativo hacia la escultura y la animación.

'Chez Matisse'

Por su parte, CaixaForum Madrid despide este mes Chez Matisse, una muestra clave para entender la influencia del artista francés en el arte moderno y contemporáneo. Se pueden conseguir entradas por un precio de seis euros hasta el 22 de febrero, cuando termina la exposición.

'Juguetes Reales'

Por último, un total de 375 objetos trazan un relato diferente sobre los habitantes del Palacio Real, centrado en los más pequeños: las infantas e infantes que crecieron en el edificio entre 1850 y 1931.

La exposición recompone, a través de fotografías, cartas, diarios y juguetes originales, cómo fue la infancia de algunos de los Reyes de España. Entre las piezas destacan el cuento del Ratón Pérez escrito por Luis Coloma para Alfonso XIII, así como praxinoscopios, puzles y casas de muñecas. Las entradas están disponibles desde los ocho euros.