De los Cryptobros a los Pokebros y ahora toca One Piece: el manga de piratas es la nueva mina de oro de la inversión

De los Cryptobros a los Pokebros. Estos últimos de aparición relativamente reciente. Así es como se conoce a los especuladores y brokers dentro de la comunidad del coleccionismo de cartas Pokémon. También en las redes sociales. Pues bien, tras colapsar el juego de TCG con personajes como el estadounidense Logan Paul al frente, ahora el objetivo de estos influencers y especuladores es dominar y reventar el mercado de las cartas de One Piece.

One Piece es una aclamada y veterana serie de manga y anime japonesa, creada por Eiichiro Oda, que narra las aventuras de Monkey D. Luffy y sus piratas, los cuales buscan el legendario tesoro pirata, el "One Piece". Como pasa con Pokémon, One Piece es un éxito mundial y también lleva tiempo en el mundo de las cartas coleccionables tanto en Asia como en occidente.

"One Piece fans, we figured you guys out. You’re gooners bro. Of course you guys like this sh**" -Logan Paul while ripping some OP13 Booster Boxes pic.twitter.com/UWfxhuYNJ7 — Andy Collectz (@AndyCollectz) January 25, 2026

Como Pokémon está empezando a quedarse sin oferta ante la monstruosa demanda que existe, los brokers se están pasando a One Piece y es aquí donde viene el problema ya que igual que hicieron con Pokémon, los precios y la demanda están por las nubes.

Explicamos lo que sucede y por qué sucede

¿Qué está sucediendo? En Libertad Digital hemos hablado con nuestro experto de referencia, Omar Sagol, que nos habla desde la experiencia de ser el director general de Metrópolis Center, galardonada como la mejor tienda de España en el mundo TCG. Él nos explica por qué la franquicia One Piece obliga a sus tiendas oficiales a quitar el plástico de sus productos para evitar la especulación del material sellado.

"El retractilado de las cajas es solo en las tiendas oficiales de One Piece. En España no hay. La razón de que te quiten el precinto es para que no se compre y se revenda. Como hay más demanda que oferta, lo que no quieren es que se compren todas las cajas para luego revenderlas más caras. Buscan que llegue al usuario. Nosotros lo hicimos con Riftbound. Es un problema de especulación", comenta Omar.

"Lo que ha sucedido con One Piece es que los brokers, los que abren sobres, como Logan Paul en Estados Unidos, han empezado a abrir sobres de One Piece. La escasez de Pokémon ha hecho que se vayan a otro sitio y ese sitio es One Piece, que además tiene una colección de cartas preciosas. Como estos brokers, youtubers o influencers se han puesto a abrir sobres, se ha disparado la demanda y la tendencia está cambiando", añade.

La escalada ha sido progresiva y constante como bien explican desde Metrópolis: "Se vendía bien antes, pero en el último mes y medio hemos vendido absolutamente todo. Pasó con Pokémon y ahora pasa con One Piece. Eso sí, tienen mejor estrategia de distribución que Pokémon y eso hará que sea más fácil llegar a ese producto".

Estos son algunos de los precios que alcanzan a día de hoy las cartas de One Piece y esto solo acaba de comenzar:

Kaido (Campeonato Mundial 2023-2024): Considerada una de las más raras y codiciadas, valorada en cientos de miles de dólares debido a su distribución limitada.

Considerada una de las más raras y codiciadas, valorada en cientos de miles de dólares debido a su distribución limitada. Monkey D. Luffy Manga Parallel (OP-05, OP-09): Cartas raras de arte manga que alcanzan precios muy altos (>$5000) por su extrema baja tasa de aparición.

Cartas raras de arte manga que alcanzan precios muy altos (>$5000) por su extrema baja tasa de aparición. Gol D. Roger Manga Parallel (OP09-118): Muy cotizada en el mercado de coleccionistas, alcanzando precios superiores a los $3500.

Muy cotizada en el mercado de coleccionistas, alcanzando precios superiores a los $3500. Buggy GOLD Anniversary (OP09-051): Muy rara, con acabados en oro y valorada por su exclusividad.

Muy rara, con acabados en oro y valorada por su exclusividad. Boa Hancock SP (OP14-112): Una de las cartas raras especiales de la expansión The Azure Sea's Seven, con alta demanda.

Una de las cartas raras especiales de la expansión The Azure Sea's Seven, con alta demanda. Cartas de Campeonato (Top 8/16): Cartas específicas de torneos (como la de Luffy o Bonney) pueden costar miles de dólares.

Si esto sigue así, los especuladores volverán a dominar otro mercado, el producto será escaso y lo pagarán, como siempre, los fans y jugadores.