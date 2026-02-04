RTVE renueva a Broncano dos años más y aumenta el gasto público en su programa millonario

Radiotelevisión Española (RTVE) ha aprobado la renovación del programa La revuelta para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028. La corporación va a acometer una inversión de un máximo de 31,5 millones de euros por las dos siguientes temporadas, con una subida de sueldo para David Broncano y su equipo. Según El Confidencial, La decisión se tomó en vísperas de Navidad, cuando José Pablo López, el presidente de RTVE, impulsó un contrato que contemplaba la producción de hasta 320 programas en este período, que finalizará después de acabar esta legislatura.

El anterior acuerdo contemplaba un coste máximo de producción de 14 millones de euros por temporada, con un presupuesto estimado de 87.975 euros por capítulo. El actual asciende a 15,75 millones por cada año, lo que deja cada episodio en casi 100.000 euros, según los datos proporcionados por fuentes internas de la corporación a El Confidencial. De este modo, RTVE da a La Revuelta -y a Broncano- uno de los mayores contratos firmados en los últimos años, con una importante subida monetaria.

La renovación de Broncano ha sido muy fácil de gestionar, algo que no ocurrió con su fichaje. Esto se debe a la reforma de la ley de la corporación que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2024, ratificada en el Congreso de los Diputados en la mañana posterior a la riada mortal de Valencia. Esta modificación en la norma refuerza aún más el poder del presidente de RTVE en la toma de decisiones.

Hasta aquel momento, se debía someter a debate y votación en el Consejo de Administración todos los acuerdos con las productoras que superaran los 2 millones de euros. Sin embargo, con el cambio, el presidente de la corporación pública ha podido decidir el destino de casi 230 millones de euros anuales en la externalización de la programación.