CCOO carga contra Urtasun por la gestión de las obras en la Biblioteca Nacional

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en la Biblioteca Nacional de España (BNE) ha denunciado la situación de riesgo en la que se encuentran el personal y el patrimonio bibliográfico debido a las obras estructurales impulsadas por el Ministerio de Cultura sin un Plan extraordinario de Autoprotección, y ha reclamado el cese "fulminante" de la Dirección Técnica de la institución.

En un comunicado remitido a Europa Press, CCOO sostiene que los trabajos se están desarrollando sin las herramientas ni los efectivos necesarios para garantizar la seguridad. El sindicato subraya que, 14 meses después de las goteras registradas en octubre de 2024, persisten deficiencias como la ausencia de señalización actualizada de salidas de emergencia y de itinerarios de evacuación que no conduzcan a zonas sin salida.

Riesgos para trabajadores y usuarios

La organización sindical enumera una serie de factores que, según afirma, agravan el escenario actual. Entre ellos, la falta de equipos de primera intervención formados y actualizados, el aumento de la carga de fuego por el uso de materiales combustibles —papel, cartón y plásticos— en zonas de obra y la previsión de retirada y tránsito de canalizaciones con amianto y fibras de fibrocemento. También denuncia que en algunas salas de exposiciones no existe indicación de salidas de emergencia ni de evacuación, así como la ausencia de planes de trabajo a distancia adecuados que eviten la concentración de personal.

CCOO recuerda que estas circunstancias ya fueron puestas en conocimiento de la Inspección de Trabajo, junto con el sindicato CSIF. Sin embargo, lamenta que el delegado de Prevención de CCOO en la BNE no haya recibido respuesta por el momento. La central sindical interpreta este silencio como un elemento más de la falta de actuaciones para corregir la situación.

Licencias y responsabilidades

El sindicato también acusa al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de "pasividad" ante la ausencia de licencia de actividad de la sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares, una carencia que, según subraya, se prolonga desde hace 30 años. En su denuncia, CCOO responsabiliza además al secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y a la subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez, a quienes atribuye "inacción y malas prácticas" en la gestión del problema.

En este contexto, la organización sindical considera que la Dirección Técnica de la Biblioteca Nacional ha sido "cómplice necesario" de la situación, al "ocultar y negar" durante años estas deficiencias a los representantes de los trabajadores. Por ello, reclama su cese inmediato, al entender que no ha garantizado las condiciones mínimas de seguridad durante la ejecución de las obras.

Inundaciones y movilidad forzada

CCOO vincula estas críticas a los episodios de inundaciones que, según indica, se producen desde 2023 y afectan tanto a empleados como a usuarios de la institución. Estos incidentes han obligado a una movilidad constante de puestos de trabajo, tanto de personal público como de empresas externas, en un entorno que los delegados de Prevención han descrito en el Comité de Seguridad y Salud Laboral como de carencia y precariedad de espacios.

El sindicato también critica el incumplimiento del compromiso de ejecución inmediata de las distintas fases de las obras publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, un retraso que atribuye al secretario de Estado de Cultura. A su juicio, esta falta de avances contribuye a prolongar una situación que consideran evitable con una planificación adecuada.