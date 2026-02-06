La gran reforma de Macron para el Louvre se paraliza en medio de huelgas y problemas de seguridad

El ambicioso proyecto para transformar el Museo del Louvre, una de las iniciativas culturales más destacadas en Francia en los últimos años, ha sufrido un frenazo inesperado. En un contexto marcado por tensiones laborales, cambios políticos y problemas de seguridad en el museo, la reunión clave que debía elegir el diseño ganador se ha pospuesto sin nueva fecha.

Según informó este jueves el diario Le Figaro, la reunión del jurado internacional prevista para el 11 de febrero con el objetivo de seleccionar el proyecto ganador de la gran reforma ha sido aplazada indefinidamente. El concurso forma parte del proyecto anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en enero de 2025 bajo el nombre de "Nuevo Renacimiento del Louvre". La iniciativa, lanzada a finales de junio, despertó un enorme interés entre estudios de arquitectura de todo el mundo, que aspiran a rediseñar los accesos del museo y crear nuevos espacios subterráneos bajo uno de sus patios, incluyendo una gran sala destinada a exhibir la Gioconda.

El 10 de octubre, el jurado había seleccionado a cinco equipos finalistas para proyectos valorados en 135 millones de euros dentro de un presupuesto total de varios cientos de millones que no forma parte de este concurso concreto.

Los consorcios tenían tres meses para presentar sus propuestas de renovación de los 22.000 metros cuadrados del museo más visitado del mundo. Ante el ajustado calendario, todos pidieron una prórroga y obtuvieron inicialmente una semana extra, pero el proceso ha quedado finalmente suspendido hasta nueva fecha.

El Louvre vive semanas complicadas

Este retraso llega en un momento político delicado. La ministra de Cultura, Rachida Dati, prepara su salida del Gobierno para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de París en las elecciones municipales de marzo. Su marcha podría ser aprovechada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, para reorganizar su gabinete de cara al tramo final de la legislatura antes de las presidenciales de 2027.

Mientras tanto, el museo ha vivido semanas complicadas. El equipo de Dati llevaba tiempo intentando resolver la huelga iniciada por tres sindicatos el pasado 15 de diciembre, que ha obligado a cerrar completamente el Louvre durante tres días y parcialmente durante otros nueve, con pérdidas estimadas en casi 2 millones de euros.

A estos problemas se suma el impacto del robo de las joyas de la Corona el 19 de octubre, que aún no han sido recuperadas. Desde entonces, la prioridad del museo ha sido revisar sus fallos de seguridad y restablecer un sistema de protección más eficaz, lo que también ha influido en el calendario del proyecto de reforma.