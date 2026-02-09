Pokémon asalta la Super Bowl con Lady Gaga y Lamine Yamal para celebrar sus 30 años

Están en la cresta de la ola y así van a seguir. El TCG, juego de cartas coleccionables, sigue triunfando en todo el mundo y ha llegado, como no, al rey de los eventos deportivos. The Pokémon Company International ha dado a conocer su campaña "¿Cuál es tu favorito?" que celebra los 30 años de la icónica marca e invita a los fans de todo el mundo a compartir su Pokémon favorito. La campaña ha comenzado con un anuncio emitido durante la Super Bowl LX.

Este es el vídeo:

Los participantes VIP han sido Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal y Young Miko, quienes presentan a sus Pokémon favoritos y demuestran tanto la diversidad de la comunidad Pokémon como el impacto duradero de la marca en la cultura pop y el entretenimiento

"La campaña "¿Cuál es tu favorito?" es una representación de cómo la marca busca unir a todo el mundo a través de su amor por Pokémon. Desde el inicio de la franquicia hace 30 años, Entrenadores y Entrenadoras de todo el mundo comparten una misma pregunta: "¿Cuál es tu favorito?". Esta cuestión siempre inicia conversaciones apasionantes y recuerda a los fans que, sean quien sean, hay un Pokémon para ellos", dijo Kenji Okubo, presidente de The Pokémon Company International.

"Nos estamos preparando para un año lleno de celebraciones y queremos dar las gracias a los fans de todo el mundo por formar parte de esta comunidad tan diversa y multigeneracional. Estamos deseando que se sorprendan y disfruten de lo que tenemos preparado para los próximos meses", recalcó Okubo.

Imágenes de fans para "¿Cuál es tu favorito?"

A partir de hoy, los fans de todo el mundo podrán unirse a la celebración creando su propia imagen con una función de cámara nueva disponible en la aplicación para dispositivos móviles Pokémon GO, que este año también cumple 10 años.

Podrán elegir a su Pokémon favorito para que aparezca en la foto y ver las de otros Entrenadores en redes sociales con el hashtag #Pokemon30. En Pokemon.es/30 se puede encontrar más información sobre la función para crear imágenes "¿Cuál es tu favorito?".

Eventos globales Día Radiante y Noche Electrizante

Como parte de la campaña "¿Cuál es tu favorito?", los fans podrán disfrutar de varias experiencias diseñadas especialmente para ellos que serán un punto de reunión en el mundo real para la comunidad.

Durante todo el año, The Pokémon Company International celebrará varios eventos, entre ellos, las experiencias Día Radiante y Noche Electrizante, diseñadas especialmente para los fans y que les permitirán conectar e interactuar con otros Entrenadores de formas muy diversas. Las actividades y el programa de Día Radiante están pensados para toda la familia, y los eventos de Noche Electrizante sorprenderán a los fans que crecieron con Pokémon. Próximamente, daremos más detalles sobre estas experiencias.

En Pokemon.es/30 y en los perfiles oficiales de Pokémon en redes sociales, se podrá encontrar toda la información sobre la campaña "¿Cuál es tu favorito?".