La Sagrada Familia ve "muy probable" la visita del Papa en junio

La Sagrada Familia inaugurará el próximo 10 de junio de 2026 la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura. El acto coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y podría contar con la presencia del Papa León XIV, una posibilidad que en el templo consideran "muy probable", aunque todavía sin confirmación oficial por parte del Vaticano.

Así lo ha explicado a EFE el director general de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, que ha asegurado que en el templo están "muy esperanzados" ante una visita del Pontífice en una fecha tan señalada. "Todo parece indicar que el Santo Padre va a venir a visitar Barcelona y va a poder inaugurar y bendecir la Torre de Jesucristo", ha señalado.

Martínez ha subrayado que todavía están a la espera de una confirmación oficial. "Estamos esperando a que de manera oficial el Vaticano se pronuncie y podamos contar con su presencia", ha añadido, insistiendo en que una visita papal requiere una preparación previa y que los planes deben conocerse con meses de antelación.

A pesar de ello, el director general del templo se ha mostrado "optimista" y ha reiterado que ve "muy probable" que León XIV esté presente en el acto del 10 de junio. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de octubre el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, mantuvo un encuentro en el Vaticano con el Pontífice y le invitó a visitar Cataluña con motivo de la finalización de la torre de Jesucristo.

Además, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha mantenido en los últimos meses conversaciones con el Papa para estudiar "de qué forma encajar ese viaje", según ha indicado Martínez.

La última visita de un Papa a Barcelona tuvo lugar el 7 de noviembre de 2010, cuando Benedicto XVI consagró la Sagrada Familia. "Fue un acontecimiento muy importante para la Sagrada Familia y espero que eso se pueda repetir el 10 de junio de 2026", ha recordado su director general.

Por el momento, el viaje que León XIV tiene previsto realizar a España sigue sin fecha cerrada. Aunque inicialmente se contempló el mes de junio, no se descarta que la visita se produzca finalmente en octubre. Fuentes eclesiales han indicado que el Pontífice tiene previsto visitar Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, y han subrayado que la Santa Sede no confirma oficialmente los viajes papales hasta dos meses antes.

La culminación de la torre central

Las obras avanzan según lo previsto y solo queda por colocar el sexto y último de los brazos que forman la gran cruz que corona la torre, el brazo superior. Una vez instalada esta pieza, la Sagrada Familia, que ya es la iglesia más alta del mundo, alcanzará su altura máxima de 172,5 metros.

Los brazos de la cruz siguen la geometría de doble giro que el arquitecto aplicó a las columnas y a las cruces del templo, con un extremo exterior de forma cuadrada y otro interior octogonal. Cada una de las piezas pesa alrededor de 12,8 toneladas. La cruz tendrá una altura total de 17 metros, equivalente a un edificio de cinco plantas, y una anchura de 13,5 metros, y estará recubierta exteriormente de vidrio y cerámica blanca esmaltada.

En el interior del brazo superior se colocará la escultura del Cordero de Dios, realizada por el escultor italiano Andrea Mastrovito. El brazo superior se instalará a mediados de febrero, aunque inicialmente quedará oculto por el andamio que rodea la estructura. La retirada del andamiaje se hará de forma progresiva para que el 10 de junio la torre pueda verse en su totalidad.

Gaudí y los actos del centenario

Según ha explicado Martínez, Gaudí era una persona "muy devota" y quiso que la basílica no superara los 177 metros de altura de la montaña de Montjuic, al considerar que se trataba de una obra de Dios.

Con motivo del centenario de la muerte de Gaudí, la Sagrada Familia ha organizado numerosos actos a lo largo del año, entre ellos charlas, conciertos, presentaciones de libros y exposiciones, con el objetivo de poner en valor la figura del arquitecto y su obra más emblemática.