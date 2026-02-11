Miracleman: la obra maestra del "Guionista Original" o lo que es lo mismo, Alan Moore

Nos ponemos serios, aunque no tanto, para hablar de uno de los grandes cómics que nos ha dado este noveno arte. Hablo del Miracleman de "Guionista Original". Sí, así se llama el autor. De nombre Guionista y de apellido Original. Bueno, es Alan Moore, pero eso seguramente ya lo sabían, puesto que son famosos en el mundillo los problemas legales por los que no se usa el nombre de este aclamado Guionista Original.

Panini Cómics España, sin saltarse los cauces legales, publica este Marvel Omnibus: Miracleman en una edición integral en tapa dura que recopila la etapa de Alan Moore y el inicio de la de Neil Gaiman.

¿Qué contiene esta edición?

Os doy unas pinceladas para que todo el mundo tenga claro lo que se puede encontrar aquí. Reúne las historias de, repetimos, "Guionista Original" (seudónimo de Alan Moore debido a las disputas legales) y la continuación guionizada por Neil Gaiman. En cuanto al guion, respecto al dibujo, tenemos el arte de Garry Leach, Alan Davis, John Totleben, Rick Veitch, entre otros.

Más allá de los autores, el contenido, el cual incluye las historias publicadas originalmente en la revista británica Warrior (números 1-18, 20-21) y los cómics de la etapa de Eclipse Comics (Miracleman #1, 3, 6, y material nuevo del #16), además del Marvelman Special #1 y el All-New Miracleman Annual #1 (2014).

Resumida la parte técnica, vamos con lo importante. La genialidad de Alan Moore para coger una historia con un tono muy marcado de época clásica y girarla rápidamente con una serie de planos y llevarla a la actualidad. Eso hace Moore en las primeras páginas del cómic. Parece que va por un lado y acaba yendo por el que le interesa. Y hay que reconocer que eso es mucho mejor que lo que se le ocurría en su día al genio británico.

Moore coge la vida de Michael Moran, un periodista casado con una vida anodina que redescubre su pasado como el héroe Miracleman, y la pone patas arriba en todos los sentidos físicos y emocionales. Él no recordaba su pasado y esa revelación, la cual incluye una doble personalidad, cambia su vida y la de los que están a su alrededor. Los temas son adultos, repletos de violencia gráfica y con ese toque tan de filosofía a lo Alan Moore. Algo parecido a lo que hizo en La Cosa del Pantano. Coge el lore, arranca con él y luego le da una vuelta de 180 grados para situar a la historia y al personaje en otro plano.

Como ocurre con el Animal Man de Morrison que hemos reseñado hace poco, lo mejor de este cómic sobre un superhéroe es que le da una vuelta de tuerca al género. Para bien y para mal. Moore coge el género y lo retuerce con su genialidad, un hecho que provoca que todas las referencias y análisis lleguen al hueso de lo que intenta demostrar. Por supuesto lo hará con una narrativa densa, pero que esto no te aleje del cómic. Todo lo bueno requiere su tiempo y esto es una genialidad.

En cuanto al dibujo, apartado artístico de lujo con Garry Leach, Alan Davis, John Totleben, Rick Veitch. Os dejo varios ejemplos:

El estilo visual es ecléctico y cambiante. Se adapta a esa readaptación a los tiempos de Moore. Trazo hiperdetallado y realista de Garry Leach, dinamismo superheroico de Alan Davis o tono oscuro y atmosférico de John Totleben. Toque pulp y clásico para darle una vuelta de tuerca a todo.

Dicho esto, rematamos la reseña con la polémica que ha suscitado esta edición y que, a mi entender, no tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque cada uno es libre de comprar lo que quiera y si no te gusta el formato es tan sencillo como no comprarlo. La polémica viene porque más de la mitad del tomo son extras. Esto nos quiere decir que es una edición para todo el mundo, aunque bien marcada para los coleccionistas. Este sector del cómic lo va a disfrutar muchísimo porque tendrán todo tipo de contenido añadido para conocer los entresijos de su obra fetiche. Aquí algunos ejemplos:

Y así es por dentro y por fuera:

Conclusión: si eres coleccionista y lo quieres, la edición es una joya. No hay que buscarle ni tres ni cinco pies al gato. Este material tiene un target muy claro de público y para ellos va la edición. No creo que ninguno de los que se hagan con ella con convicción se sientan decepcionados. Es una obra de arte con una edición a la altura. Si gustan, disfruten de la lectura.