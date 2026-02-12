Urtasun saca a concurso una plaza en Cultura que ya había adjudicado una semana antes

El Ministerio de Cultura ha sacado a concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la plaza de subdirección general adjunta del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), aunque el organismo ya había comunicado previamente quién desempeñaría el cargo. Una semana antes de que se abriera el plazo oficial de presentación de candidaturas, el propio IPCE anunció que Marisa Sánchez Gómez asumiría el puesto como número dos del recién nombrado subdirector general, Fernando Sáez Lara .

La resolución publicada el 3 de febrero establece un plazo de 15 días para que los funcionarios que cumplan los requisitos puedan optar a la plaza. No obstante, tal y como recoge ABC, se trata de un nombramiento por el sistema de libre designación y el departamento que dirige Ernest Urtasun ya daba por hecho el nombre de la elegida antes incluso de iniciarse el procedimiento. Sánchez Gómez participó días antes en un acto interno junto a Sáez Lara ante la plantilla del IPCE, en el que se presentaron las líneas de trabajo de la nueva etapa.

El propio Sáez Lara fue designado subdirector general del IPCE tras su paso por la dirección del Museo Nacional de Antropología. Según informó Europa Press, el Ministerio enmarcó su nombramiento en un reconocimiento al "gran trabajo" realizado al frente de esa institución. La salida del Antropológico se produjo pocos meses después de la puesta en marcha del plan de "descolonización" del museo, dotado con 4,4 millones de euros y con horizonte en 2028, de acuerdo con la misma agencia.

Los daños a la colección fotográfica de Jean Laurent

En relación con el IPCE, ABC recuerda que el organismo ha atravesado diversas polémicas en los últimos años. Entre ellas, los daños sufridos en 2022 por parte de la colección fotográfica de Jean Laurent, conservada en la denominada Corona de Espinas, tras problemas derivados de la instalación de un sistema de climatización. La anterior responsable del área fue señalada por la Fiscalía por no adoptar medidas eficaces, si bien la causa terminó archivándose por prescripción .

Asimismo, ABC informó de la apertura de un expediente disciplinario al conservador que denunció los daños en dicha colección, expediente que quedó suspendido tras concedérsele la condición de informante protegido . Tres años después de los hechos, Cultura ha licitado un contrato para evaluar, limpiar y digitalizar miles de negativos afectados, documentación en la que se describen procesos de deterioro del vidrio sin que, según el diario, se reconozca explícitamente un fallo en la climatización .

Marisa Sánchez Gómez procede del Museo del Prado, donde en los dos últimos años ha ejercido como jefa del servicio de exposición permanente, y es funcionaria de carrera de los cuerpos de Ayudantes y Facultativos de Museos. Su incorporación al IPCE se produce en un contexto en el que el Ministerio había anunciado en su Plan de Derechos Culturales la elaboración de un Código de Buenas Prácticas con principios de transparencia en la dirección de instituciones culturales.