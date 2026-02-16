El español Leo "P4T0M4N" Marín Torres se proclamó campeón de Europa de Pokémon GO

El Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2026 reunió en el ExCeL London a los mejores Entrenadores del mundo. Entre los grandes protagonistas destaca el español Leo "P4T0M4N" Marín Torres, que se proclamó campeón en Pokémon GO y se llevó el codiciado trofeo a casa.

Después de tres días de increíbles habilidades, perseverancia y deportividad, los mejores jugadores de Pokémon se hicieron con el título de Campeón o Campeona Internacional Pokémon de Europa 2026 en el ExCeL London en los torneos de los videojuegos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, de Pokémon GO y de Pokémon UNITE.

El fin de semana del 13 al 15 de febrero de 2026 fue realmente competitivo, y los jugadores y fans de todo el mundo se dieron cita en Londres. Los candidatos al título se disputaron las invitaciones directas al Campeonato Mundial Pokémon 2026 que se celebrará en San Francisco, California (EE. UU.) en agosto, y compitieron por premios conmemorativos, sobres de mejora de JCC Pokémon y más de 500 000 USD repartidos entre los cuatro juegos.

Estos son los ganadores del Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2026:

Videojuegos (categoría Júnior):

Primer puesto: Hideo Uezu [JP]

Segundo puesto: Zachary Thomas [US]

Videojuegos (categoría Sénior):

Primer puesto: Charlie Kim [US]

Segundo puesto: Leland Smith [US]

Videojuegos (categoría Máster):

Primer puesto: Paul Chua [US]

Segundo puesto: Zachary Weed [US]

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (categoría Júnior):

Primer puesto: Koutarou Matsudaira [JP]

Segundo puesto: Reo Otake [JP]



Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (categoría Sénior):

Primer puesto: Jacob Lee [US]

Segundo puesto: Maurycy Wilczek [PL]



Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (categoría Máster):

Primer puesto: Edwyn Mesman [NL]

Segundo puesto: Drew Stephenson [UK]



Pokémon GO:

Primer puesto: Leo "P4T0M4N" Marín Torres [ES]

Segundo puesto: Colin "Colin6ix" Spa [NL]

Pokémon UNITE:

Primer puesto: Team Peps [EU]

Segundo puesto: Evil Geniuses [North America]