El Sello de Akira: fin de Imperial, inicio de la era de Revelación y el magnífico Absolute Batman

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de febrero, analizamos el increíble giro de guion de Absolute Batman, el inicio de la era de Revelación y el final de Imperial.

Imperial deja un buen sabor de boca

Cortito y al pie: sí, ha estado muy bien. Me ha gustado el balance general de Imperial en sus cuatro grapas. Aunque es cierto que ha ido de más a menos, pero el giro que vimos en la grapa tres y que aquí termina de redondearse es muy bueno. Voy con el spoiler de la serie. Cuidado. Alerta. Voy. Los Inhumanos estaban detrás de todo. Bueno pues ese hecho ha despertado mi curiosidad por lo que pueda venir después y eso ya es una gran noticia.

Recordamos que con esta miniserie volvía el Marvel cósmico de la mano de uno de los arquitectos más importantes de la historia de la casa de las ideas, Jonathan Hickman, y uno de los artistas españoles más importantes del panorama superheroico, el gran Iban Coello. Los dos acompañados de Federico Vicentini.

Hemos visto a Hulk a lo Planeta Hulk, dos Hulks más, Panteras Negras, Novas, Skrulls, Guardianes de la Galaxia y, como he dicho anteriormente, los Inhumanos. Ahora bien, quizás en la última grapa todo ha sido demasiada batalla y pocas resoluciones. Hay un cambio rápido y drástico para rematar y el plan general de cómo queda el Marvel Cósmico está bien aunque un poco precipitado. Aún así creo que ha valido la pena la inversión.

Por cierto, qué buena pinta tiene la próxima serie de Hulka en el contexto de Planeta Hulk. La seguiremos con ilusión.

Precio: 5,50 euros

Absolute Batman ha renacido de sus cenizas

Empezó muy bien, bajó bastante para cerrar el primer arco y luego ha remontado de manera sobrehumana. No está siendo regular en su nota media, pero sin duda el nuevo arco de Absolute Batman está siendo descomunal. Ha sido aparecer Bane y le ha partido la espalda a todos sus críticos.

En esta grapa veremos el origen de Bane y eso ya supone un atractivo interesante de por sí, pero es que la forma de contarlo de Scott Snyder ha sido espectacular. No solo porque el origen está bien contado sino porque aquí no se corta ni un pelo con la dureza visual de las imágenes. Sangre por doquier, violencia y oscuridad. Por momentos llegando al gore y encima con la introducción del Joker de por medio.

No está Dragotta en esta grapa sino Clay Mann, al que le ha tocado desangrar a todo bicho viviente. Lo hace de maravilla y encima el guion pone todo de su parte para dar sentido a la carnicería. Giros incluidos que te sorprenderán completan la enorme experiencia de esta undécima grapa. Para mí puede que la mejor o como mínimo en el Top 3.

Por cierto, me dicen que desde USA aún queda por llegar lo mejor de esta etapa. Se lo contaremos aquí.

Precio: 3,30 euros

La era de la Revelación y un extraño Lobezno

¿Qué es la era de la Revelación? Es un evento crossover de los mutantes que tiene lugar dentro de la etapa From the Ashes (Desde las Cenizas), la cual se sitúa después de la caída de Krakoa. Se sitúa cronológicamente diez años después de los eventos actuales y presenta un futuro oscuro donde los "Territorios de Revelación" son una utopía mutante gobernada por Cifra, quien ahora asume el nombre de Revelación y se hace llamar el heredero de Apocalipsis.

En esta grapa tenemos dos historias cruzadas. Una con el Wendigo haciendo de un Lobezno en paradero oscuro y desconocido, traje incluido, y otra con X-23. Sinceramente me han gustado lo justo. No me ha impresionado. No es mala, pero tampoco buena y tengo la sensación de que si tengo que leer mil cabeceras para enterarme de todo puede que no valga la pena. Además, no sé si veo acertado que Laura Kinney abrace los mantras de Dientes de Sable.

No sé si le daré una oportunidad a la siguiente grapa o si mejor me espero a que vuelva el Lobezno de Saladin Ahmed, que también guioniza esto, y Martin Cóccolo, que aquí se toma un descanso. Esa cabecera, sobre todo por el dibujo, me estaba gustando y este parón, al menos para mí, me desajusta bastante.

En cuanto a la era de la Revelación habrá que ver por dónde va con el paso del tiempo y si le da calidad a todas las cabeceras mutantes.

Precio: 5,50 euros