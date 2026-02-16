Logan Paul vende su carta Pokémon de Pikachu por más de 16 millones de dólares

Lo ha logrado y la gente está preocupada por ello. Logan Paul ha batido el récord del mundo tras vender en una subasta su Pikachu Illustrator por una cifra de 16,492 millones de dólares. Una cifra escalofriante que supone un hito en la historia del coleccionismo, no solo de Pokémon, sino de todo tipo de coleccionables.

Este fue el momento de la venta y la coronación del nuevo dueño de la carta:

Logan Paul's Pikachu Illustrator has OFFICIALLY sold for $16,492,000 "A new record title not only for the most expensive Pokemon card ever sold at auction but also the overall record for the most expensive trading card EVER sold at auction" pic.twitter.com/uxLFqp0irQ — Jack (@Jackkk) February 16, 2026

"Un nuevo récord no solo para la tarjeta Pokémon más cara jamás vendida en una subasta, sino también para la tarjeta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta", comentaba el propio Logan Paul, orgulloso de su hazaña histórica

Hay que recordar que en su día, Logan Paul compró la carta por 5.275.000 dólares. Fue en abril de 2022. Ahora se lleva el triple de su valor.

Para los fans del coleccionismo, esto supone un peligro real para el futuro de las cartas Pokémon ya que actualmente la oferta es infinitamente inferior a la demanda y los precios son de locura.

¿Por qué vale tanto?

Esta carta de Pikachu Illustrator solo tiene unas 30 o 40 unidades en todo el mundo y es la única que ha conseguido un gradeo de 10, es decir, está perfecta. Lo que comúnmente se llama PSA 10.

Además de esto Logan Paul ha ido mostrando esta carta a lo largo de los años llegando a lucirla al cuello incluso cuando competía en la WWE.

Investigación por presunta estafa

La venta ya está hecha, pero aquí hay más tela que cortar e incluso denuncias de por medio. Muchas fans consideran que la venta no debería haber ocurrido ya que en su día, según varios usuarios, Logan Paul vendió el 51 % de la carta a través de Liquid. La web funcionaba como marketplace y estaría bajo investigación, siendo Logan Paul uno de sus cofundadores. Los compradores de ese tanto por ciento no han visto ni un euro.

Por otro lado, en plena subasta y sin avisar, se cambió la carcasa de la carta, lo que supone una clara manipulación de un producto que está siendo subastado. Sea como fuere, el personaje que es Logan Paul se ha salido con la suya.