Pamela Anderson, estrella en el Festival de Berlín en una película junto a la española Elena Anaya

Del 12 al 22 de febrero se celebra el Festival Cinematográfico de Berlín, conocido como la Berlinale. Una de las estrellas que ha desfilado por la alfombra roja ha sido la canadiense Pamela Anderson, la atractiva protagonista de la serie Los vigilantes de la playa hace años, que estuvo un tiempo retirada del cine. Esta vez ha acudido al certamen germano para presentar su película Rosebush Pruning, en cuyo reparto figura la española Elena Anaya, y ambas protagonizan unas escenas eróticas de alto voltaje.

Sinopsis

La cinta en cuestión nos presenta a Pamela Anderson como la matriarca de una rica familia de Nueva York, residente desde hace seis años en una gran mansión localizada en la Costa Brava, y que va paulatinamente desintegrándose por culpa de unos depravados personajes. El papel de Pamela es el de una madre que huye del clan familiar con sus hijos. En esa aventura, la acompaña la jardinera de la casa, interpretada por Elena Anaya, quien se convierte en una especie de secuestradora de esa madre.

Entre las dos actrices hubo acercamiento en el rodaje. Nada más verla, Elena no se cortó un pelo y le dijo: "Eres la actriz perfecta para interpretar en esta película a mi novia. Me siento orgullosa de estar a tu lado".

Y es que, en efecto, ambas dan vida a dos lesbianas que viven una intensa relación en esa historia cinematográfica de seres extravagantes y alocados.

En la vida real

Elena Anaya, palentina de cincuenta años, ha protagonizado en el cine películas como La piel que habito, de Almodóvar. En la vida real es pareja de Tina Afugu Cordero, ayudante de vestuario y de producción, desde 2013. Tienen dos hijos, de cuatro y ocho años. Jamás han revelado quién es el padre, o quiénes son los padres biológicos, de las criaturas.

Por su parte, Pamela Anderson encadena una biografía amorosa nutrida de parejas. Cinco bodas y una larga lista de romances la adornan. Con un físico espectacular, se mostró hace tiempo orgullosa de sus senos, por su volumen artificial tras someterse a varios implantes. Nació en Canadá hace cincuenta y ocho años; y después de su larga estancia en los Estados Unidos adquirió la nacionalidad estadounidense.