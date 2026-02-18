Miley Cyrus confirma el regreso de 'Hannah Montana' 20 años después: "Siempre será parte de mí"

La nostalgia millennial ha alcanzado su punto máximo. Disney+ ha confirmado lo que millones de fans esperaban: 'Hannah Montana' regresa a la pantalla. Bajo el título ‘Hannah Montana 20 Aniversario’, la plataforma celebrará las dos décadas del estreno de la ficción que cambió la televisión juvenil y convirtió a una desconocida Miley Cyrus en un icono global.

Un viaje al pasado: escenarios y secretos inéditos

El especial, que se estrenará el 24 de marzo de 2026 (coincidiendo exactamente con el día del estreno original en 2006), no será un episodio de ficción, sino un programa de evento único grabado con público en directo.

El aniversario vendrá de la mano de la reconstrucción de los sets, escenarios icónicos como el salón de la familia Stewart en Malibú y el legendario armario secreto de Hannah Montana volverán a cobrar vida.

Además, Disney abrirá sus archivos para mostrar tomas falsas, grabaciones detrás de cámaras y material inédito e imágenes nunca vistas de las cuatro temporadas.

Miley Cyrus se sentará con Alex Cooper (presentadora del exitoso podcast Call Her Daddy) para repasar cómo la fama afectó su identidad y su carrera. Ambas figuran también como productoras ejecutivas del proyecto.

Going through the archives… so many memories 💖 xoMC pic.twitter.com/scfZe1hfn8 — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 13, 2026

Miley Cyrus: "Siempre será parte de mí"

A pesar de que en años anteriores la cantante confesó haber sufrido una "crisis de identidad" por el personaje, hoy su postura es de total gratitud, pues Miley Cyrus saltó a la fama interpretando a Hannah. "Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans", ha declarado la artista a medios como Variety. "Este especial es mi forma de agradecer a quienes me han apoyado durante 20 años", reflexiona, "El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa".

Cyrus, que recientemente fue nombrada Disney Legend (la más joven de la historia), ha ido dejando pistas en sus redes sociales en los últimos meses, culminando con un teaser de 17 segundos donde se ve una matrícula con el código "HN20": "Volvemos a donde todo empezó".

La carta que selló su reconciliación

Aunque Miley Cyrus ha pasado por diversas etapas en su relación con la fama, su conexión con el personaje se inmortalizó en una emotiva carta abierta publicada originalmente con motivo del 15º aniversario, pero que hoy recobra todo su sentido. En ella, la artista recordaba con cariño la primera vez que deslizó aquel "flequillo rubio" sobre su frente y reconocía que, aunque Hannah era un alter ego, hubo un tiempo en el que ese personaje "tenía más de mi identidad que yo misma".

Cyrus rememoró momentos agridulces vividos en el set, como la pérdida de su abuelo o sus primeros enamoramientos, definiendo el Escenario 9 de Disney como el lugar donde realmente creció. "Tienes todo mi amor y mi mayor gratitud. Respirarte vida durante esos seis años fue un honor", escribió Miley.

"Te amo, Hannah Montana. Siempre, Miley", firmaba cerrando un capítulo de crisis para dar paso a la celebración que hoy, cinco años después de aquel texto, culmina en este especial de Disney+.

La gran serie de los 2000: el impacto y la esencia de Hannah Montana

La serie de Disney Channel, protagonizada por una joven y desconocida Miley Cyrus, se consolidó como un referente de la televisión juvenil al abordar temas como la identidad y los desafíos de la adolescencia. Su éxito se basó en la doble vida de Miley Stewart, una chica común de Malibú que, con el apoyo de su padre y mánager, Robby Ray Stewart (interpretado por el padre de Miley en la vida real, Billy Ray Cyrus) y sus mejores amigos, intentaba ocultar su día a día con su identidad secreta como la superestrella Hannah Montana. Esta dualidad permitió explorar el conflicto entre la fama y la normalidad, convirtiéndola en una de las producciones más importantes de Disney.

Un fenómeno que no se apaga

El especial estará dirigido por Sam Wrench, responsable de la exitosa película de concierto 'Taylor Swift: The Eras Tour', lo que garantiza un despliegue técnico de primer nivel. Se espera que la música sea el eje central, con nuevas versiones de clásicos como ‘The Best of Both Worlds’.

Desde su primera emisión en 2006, la serie acumula una audiencia de más de 500 millones de horas vistas en Disney+. Pero no fue solo una serie, surgió todo un fenómeno donde todo fan soñaba con ser cantante o tener una doble vida, un merchandising rodeado de productos, bolsos, juguetes como diarios, muñecas, cojines, videojuegos, a lo que se sumaron dos películas y canciones musicales como ‘Nobody’s Perfect’ que acumularon 14 discos de platino y 18 de oro en todo el mundo.

Aunque aún no se ha confirmado la presencia de otros miembros del reparto original como Emily Osment (Lilly) o Mitchel Musso (Oliver), el especial promete ser una "carta de amor" a una generación que creció aprendiendo que se puede tener "lo mejor de ambos mundos".