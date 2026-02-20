El coleccionismo dicta sentencia: Pokémon y One Piece han superado a Dragon Ball

Antes de la pandemia ya generaba pasión y locura a partes iguales, pero después del Covid, el coleccionismo ha terminado de explotar hasta límites insospechados. Pokémon, One Piece, Dragon Ball, videojuegos, cartas, cómics, productos vintage... El coleccionismo ha cambiado mucho en el último lustro y su techo todavía sigue muy alto.

Para conocer cómo está el coleccionismo en todo el sector, hemos querido hablar con los expertos que trabajan en el día a día, tanto con expertos de Japón como del mercado estadounidense y europeo. Charlamos con Cristiano Aresu, dueño de Tomo Shop, conocido en el mundillo nerd como Ares.

Pregunta: Actualmente, ¿qué productos son los más vendidos en el mundo del coleccionismo?

Respuesta: Sin duda, el producto más vendido en el mundo en el ámbito coleccionista es Pokémon, seguido de One Piece. Gran parte de esta fama se debe a influencers como Logan Paul. Esta es una triste realidad que, en mi opinión, afecta al mundo friki. Y es un tema que abordaremos el sábado en un podcast dedicado en nuestro canal.

P: ¿En el mundo de las figuras, se ha dado el relevo de Dragon Ball a One Piece o sigue dominando el anime más conocido del mundo, como es el de Akira Toriyama?

R: One Piece ha superado por completo a Dragon Ball tanto en Japón como en el resto del mundo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que sea un producto de mayor calidad.

P: Pokémon y One Piece: ¿Las cartas han revolucionado el mundo del coleccionismo, llevándolo a cifras de dinero imposibles?

R: Estas dos marcas son excelentes, pero el nivel de coleccionismo no está influenciado solo por su calidad; lamentablemente, lo que influye en el mercado hoy en día está impulsado por los llamados "influencers". Los influencers se aprovechan de la falta de cultura o el enorme desconocimiento que caracteriza desde hace tiempo al sector friki.

P: ¿Qué productos de Japón se venden más en Europa y por qué?

R: Los productos más vendidos, cuando hablamos de videojuegos, son los de Nintendo. Nintendo es actualmente una marca muy fuerte, tanto en videojuegos retro como en las nuevas generaciones. En cuanto a figuras, sin duda es One Piece. En lo que respecta a TGC, definitivamente diría Pokémon (pero es un mercado realmente enfermo).

P: ¿Qué productos tienen menor oferta y más demanda?

R: Definitivamente Pokémon, lo cual es una mala estrategia diseñada para luchar contra los revendedores, pero que estúpidamente los alimenta.

P: ¿Cuáles son los más exclusivos actualmente?

R: La marca más exclusiva (que no significa ser la más vendida). Sin duda es POP MART, quien produce objetos de colección que podemos definir como "ARTTOY"

P: ¿Estamos en la mejor o la peor época del coleccionismo?

R: No creo que sea correcto atribuir etiquetas a las eras frikis, pero te puedo decir que en los 80 y 90 había mucha más cultura, pero menos negocios. Hoy se gana más dinero, pero hay mucha menos cultura. Como viejo nostálgico, puedo decirte que prefería lo pequeño, pero bueno. Pero sería hipócrita si dijera que estaba mejor. Hoy, financieramente, mi negocio ha crecido gracias a esta situación.

P: ¿2026 será un año de crecimiento en el sector?

R: El año 2026 ya ha traído consigo algunos grandes lanzamientos de productos. También es el 30º aniversario de la marca Pokémon TGC, así que veremos algunas cosas interesantes.